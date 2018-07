Lega : Giovani Leghisti danno vita a ‘nuova Europa del Buonsenso’ : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – I Giovani populisti costruiscono insieme la nuova Europa. Lo comunica in una nota la segreteria provinciale della Lega di Varese, precisando che si è rinsaldata in questi giorni l’alleanza tra il movimento Giovanile della Lega e i Giovani fiamminghi del Vlaams Belang Jongeren, protagonisti di un importante incontro in Carinzia. La deLegazione dei Giovani Leghisti era guidata dal responsabile federale Mgp ...

Livorno - sulle spiagge di San Vincenzo i bagnini arrivano dalla Sicilia. Consigliere Lega : “E i giovani del luogo?” : Prima gli italiani. Anzi no: prima i toscani. Nonostante la mutazione genetica della Lega in partito nazionale, a San Vincenzo, in provincia di Livorno, c’è chi rispolvera le polemiche anti Meridione di bossiana memoria. Il motivo? L’arrivo di alcuni ragazzi da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che faranno i bagnini sulle spiagge del litorale durante la stagione estiva. Il Consigliere del Carroccio, Roberto Biasci si dice ...

Di Mario - vice sindaco di Torella del Sannio nuovo coordinatore della Lega. Romagnuolo : 'Il ruolo dei giovani per dare slancio alla regione' : ... molto vicine, sono le sue idee con il nostro progetto che vedrà quanto prima la nostra Regione avere ragione delle sue pretese, perchè il Molise vuole essere protagonista nella scena politica ...

Calciomercato - l'Inter guarda ai giovani : contatti per Bamba e Gonzalez. Puscas verso il Leganes : Non solo grandi nomi: l'Inter è al lavoro anche sul mercato dei giovanissimi. Due, in particolare, stanno tenendo impegnata nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra: Nicolas Gonzalez e Jonathan Bamba, ...

Milano - giovani - eLeganti e veloci : prese le ladre di casa Sala. I cacciaviti e i piedi di porco nelle borse «Gucci» : Erano perfettamente «mimetizzate» nelle strade più eleganti: accessoriate Gucci e Chanel dalla testa ai piedi, parevano tre giovani donne, tre amiche, tre colleghe, in una classica passeggiata di ...

Governo : Martina - contratto Lega-M5S è cambiale contro giovani : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “I contenuti del contratto siglato da Lega e Cinque Stelle rappresentano purtroppo una gigantesca cambiale contro i giovani. Le scelte contenute in quel contratto le pagheranno care i giovani”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.‘Inoltre – aggiunge Martina – non abbiamo ascoltato nessun ragionamento concreto per ...

Polizia : educare i giovani alla Legalità - a scuola 'Il mio diario' : 'Vogliamo avvicinare i ragazzi al tema della legalità, del rispetto delle regole, e vogliamo farlo cominciando dai più piccoli'. Il capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, ha presentato così ...

Sardegna - Legato e sequestrato per la coca : tre giovani in manette Video : Erano in tre: un russo, un cagliaritano e un americano di origini dominicane. E coprivano un ampio mercato della droga – secondo quanto ricostruito dalla Polizia [Video] – che riforniva tutta la citta' di Cagliari, e non solo. Uno dei tre però voleva più soldi, Alexander Kapitonov il russo, 23enne, e allora avrebbe rubato tre chili di droga ai suoi compari: Andrea Castagna, 24 anni, cagliaritano e Christopher Lee Cruz, 25 anni, nato negli Stati ...