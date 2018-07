L' effetto dei dazi sull' economia

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

Wimbledon – effetto Federer anche sulla finale : Roger non c’è - crollano i prezzi dei biglietti : Roger Federer, favorito per la vittoria di Wimbledon, è stato eliminato ai quarti: i prezzi dei biglietti per la finale sono crollati Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il campione maschile dei ...

effetto sacchetto nel reparto ortofrutta : boom dei "confezionati" : Il primo gennaio 2018 sono diventate operative le disposizioni introdotte dalla legge 123/2017 che hanno reso obbligatori l'uso e il pagamento dei sacchetti biodegradabili per gli acquisti di frutta e ...

Bilancio Ue - all’Italia 2 - 4 miliardi in più nel post Brexit : effetto dei nuovi criteri per l’assegnazione delle risorse : Quando Jean Claude Juncker aveva ufficializzato la proposta della Commissione europea per far quadrare il Bilancio 2021-2027 dell’Unione, molti in Italia avevano parlato di “tagli inaccettabili”, di “proposte insufficienti” e di misure che avrebbero danneggiato “i più poveri”. Per il primo settennato post-Brexit, infatti, con i Paesi membri ridotti a 27, la Commissione aveva deciso di dare una ...

Aim - il 51% parla italiano E cresce l'effetto dei Pir : I grandi investitori, sia italiani sia stranieri, stanno dando fiducia alle piccole e medie imprese del made in Italy. E complice l'effetto dei 'Pir', i 'Piani individuali di risparmio' che per ...

"L'aumento dei carburanti avrà un effetto valanga sui trasporti" : La Spezia - "Gli aumenti ai distributori hanno fatto fare un balzo del 17% del greggio da gennaio. Siamo tornati al caro-carburante, il prezzo medio praticato sulla rete italiana, secondo quanto ...