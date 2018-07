L’eclisse di Luna più lunga del secolo 

lastampa

: RT @foggia_we: #eclisse #eclissi #eclissilunare #27luglio #luna #eclipse La grande attesa: tutto esaurito per l'evento 'astro-enogastronomi… - AnnaRDelorenzo : RT @foggia_we: #eclisse #eclissi #eclissilunare #27luglio #luna #eclipse La grande attesa: tutto esaurito per l'evento 'astro-enogastronomi… - foggia_we : #eclisse #eclissi #eclissilunare #27luglio #luna #eclipse La grande attesa: tutto esaurito per l'evento 'astro-enog… - veronasera : Un fenomeno astronomico eccezionale, sarà l'eclissi totale più lunga degli ultimi 100 anni -

(Di giovedì 26 luglio 2018) A differenza del grande avvicinamento di Marte della fine di questo mese, che si può notare come una forte luminosità del pianeta per parecchi giorni, l’imminentetotale diè confinata ad un ben determinato orario nella sera del 27 luglio. Essa per noi è molto favorevole non solo perché se ne può vedere la totalità, cioè la fase prin...