Le ultime sugli incendi in Grecia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Gliche da lunedì si sono sviluppati in un’ampia area di territorio vicino ad Atene, in– e che sono ormai sotto controllo – hanno causato la morte di 81 persone, ma ci si aspetta che il numero aumenti poiché risultano ancora decine di dispersi. Il sindaco di Rafina, una delle zone più colpite, ha detto alla BBC che i morti potrebbero essere più di 100 e i funzionari dei vigili del fuoco hanno già avvisato la popolazione che alcuni dei dispersi potrebbero essere morti.Secondo leinformazioni del ministero della Salute, su 180 feriti circa, almeno 60 risultano ancora ricoverati in ospedale e 11 di loro sono in condizioni critiche. Nel frattempo, mercoledì 24 luglio, al laboratorio del dipartimento di medicina legale dell’Università di Atene è iniziato il processo di identificazione delle persone morte che, hanno spiegato i responsabili, sarà lungo e difficile.