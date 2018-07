Le stelle di Sports Illustrated alla Miami Swim Week

gqitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Le modelle dell’ultimo numero dedicato all’estate e ai costumi di 2018tornano di scena per una passerella e un party nel cuore della. Tra le protagoniste della serata – chi in passerella, chi sul tappeto rosso (se non su entrambi) -, Olivia Culpo, Christie Brinkley, Camille Kostek, Anna de Paula. Il fashion show? Una celebrazione della donna a tutto tondo, raccontando le tante diverse sfumature della femminilità.