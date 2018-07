Le piante smart che segnalano le sostanze tossiche nell’aria : Grazie a questa nuova generazione di piante da appartamento muffe, batteri e gas pericolosi come il radon potrebbero non inquinare più le nostre abitazioni. Si tratta infatti di organismi intelligenti, capaci non solo di fiutare le sostanze tossiche, ma anche di segnalarcelo attraverso variazioni di colore delle foglie. Succede grazie alla bioingegneria, che rende possibile intervenire sulla sensibilità delle piante con un semplice ritocco al ...