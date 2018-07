Le legge della Nuova Zelanda che garantisce alle vittime di violenza domestica ' 10 giorni

Sicilia. Disabili - Musumeci ha fatto una nuova legge. Faraone stoppa sciopero della fame : Non si tratta solamente di Disabilità, si tratta di sensibilità e quella dovrebbe essere il pre requisito per fare politica. Intanto i componenti dell'associazione 'Siamo handicappati no cretini' ...

Prove di intesa tra Juncker e Trump. Wto : no alla legge della giungla. Fitch avverte : D'altra parte, molti repubblicani e top manager hanno avvertito sulle conseguenze negative che dazi sulle auto avrebbero sull'economia, e sul settore delle quattro ruote, già colpito come dimostrato ...

Tempi lunghi per il decreto Dignità - più complicata la conversione in legge prima della pausa estiva : "Ti ho detto che l'emendamento lo devi mandare a me". Tommaso Donati non alza mai la voce, ma il tono per lunghi tratti calmo tradisce picchi di concitazione. Il capo del legislativo della Camera del Movimento 5 stelle ha marcato tutto il giorno a uomo il decreto Dignità, spuntando qua e là a più riprese per cercare una sintesi operativa tra i cavilli regolamentari. L'approvazione del primo provvedimento su cui Luigi Di Maio ...

Crocifisso in tutti gli uffici pubblici - scuole e università. La proposta di legge della Lega : Barbara Saltamartini, deputata della Lega, è prima firmataria di una proposta di legge, la n.387, per la reintroduzione del Crocifisso in tutti gli uffici e sedi pubbliche. La pdl – su iniziativa dei deputati Saltamartini, Fedriga, Castiello, Grimoldi e Guidesi – è stata presentata lo scorso 26 marzo e intitolata “Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni”. Si ...

Emma Marrone posta una foto della sua cucina ma i fan le fanno notare che è “color marrone”. Lei : “La lavo quando mi pare - siate leggere ogni tanto” : La cucina non era proprio splendente, per così dire, e i suoi follower non hanno perso l’occasione di farglielo notare, almeno stando a quanto riportato da Dagospia. Stiamo parlando di Emma Marrone che ha pubblicato una Instagram story nella quale si vede la cucina dell’alloggio della cantante 34enne a Londra, dove ora vive. --Peccato che in molti le abbiano fatto notare come il tutto fosse “color Marrone“, consigliandole di pulire ...

legge di bilancio - scarseggiano le risorse. Parte la caccia al tesoro della Cassa Depositi e prestiti : La manovra d'autunno si profila sempre di più come una competizione fra le due forze di governo, non fra loro due unite e il ministro dell'Economia. Le perplessità di Tria sulle spinte che vengono ...

La Camera elegge De Biasio e Rossi per il cda della Rai : Roma, 18 lug., askanews, - Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi sono stati eletti dalla Camera come consiglieri di amministrazione della Rai. Il primo candidato, in quota Lega, ha ottenuto 312 voti. Il ...

La proposta di legge della Lega sui nomadi arriva in commissione : UMWEB, Perugia. "Parere positivo del Cal sulla proposta di legge della Lega riguardante l'abolizione dei contributi regionali ai campi rom". Ad esprimere soddisfazione è il consigliere Lega Valerio ...

Tour de France - nuovi scossoni in classifica generale alla vigilia di una tappa dal sapore leggendario sul pavè della Roubaix nel giorno della finale Mondiale Francia-Croazia : Tour de France, ecco la nuova classifica generale alla vigilia della tappa sul pavè della Roubaix L’ottava tappa del Tour de France con l’arrivo a Amiens Métropole s’è conclusa con la doppietta in volata dell’olandese Dylan Gronewegen, che in un parterre deluxe ha anticipato sulla linea del traguardo niente popò di meno che – in ordine – Greipel, Gaviria e Sagan. Il campione del mondo slovacco si ...

Lupi e Orsi - Trento e Bolzano li vogliono abbattere? Evidentemente si ritengono al di sopra della legge : C’è tutta una frenesia nell’estremo nord Italia di abbattere Lupi e Orsi. Dopo che il 5 luglio scorso il Consiglio provinciale di Trento ha approvato il disegno di legge proposto dalla giunta – che prevede la cattura e l’eventuale abbattimento di esemplari di queste specie che siano ritenuti rischiosi per l’uomo e per il sistema alpicolturale montano – ecco che arriva con grande tempismo un analogo provvedimento della ...

Toscana - il Pd comincia ad avere paura della Lega : spunta l’idea di ricambiare la legge elettorale (e togliere il ballottaggio) : Nella cartina politica dell’Italia, fino al crollo del muro di Berlino, la Toscana era una vasta macchia rossa con appena una chiazza bianca: Lucca, feudo dc. Trent’anni dopo il rosso è quasi sparito, salvo, ironia della storia elettorale, a Lucca oltre che a Firenze e Prato, il cuore produttivo e ricco della regione. Dopo i ballottaggi del 24 giugno in seguti alla caduta delle ultime roccaforti rosse – Siena, Pisa e Massa –, la Lega e la ...

Il Presidente Fico riconosce i meriti della legge sugli Ecoreati : Ci siamo confrontati sull'importanza dei temi ambientali nell'agenda politica del Paese, temi su cui occorre lavorare costantemente e che occorre tenere al centro del dibattito pubblico. Da questo ...

Vaccini Ora basta solo l'autocertificazione - poi cambio della legge Lorenzin : Quello dei Vaccini "non è un problema di pro-scienza o anti-scienza, ma una questione che riguarda solo il modo in cui un Paese sceglie la propria strategia di prevenzione " spiega Giulia Grillo in ...