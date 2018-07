Le biotecnologie vegetali vanno messe alla prova | non al bando!

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il 25 luglio la Corte europea di giustizia ha adottato una decisione per cui occorre applicare agli organismi ottenuti mediante le più recentila direttiva sugli Ogm che le predata anche di 20 anni. La decisione è in risposta a un ricorso di associazioni francesi guidate dal no global ante-litteram José Bosé, oggi eurodeputato, che si erano costituite contro l'uso di sementi ottenute da mutagenesi sito-specifica, una tecnologia di ultimissima generazione.Per la Corte, solo le varietà ottenute con tecniche di mutagenesi 'tradizionale', cioè con una lunga tradizione di sicurezza, sono esentate dagli obblighi della direttiva Ogm. Una decisione in perfetta linea con chiare scelte proibizioniste e oscurantiste.La Corte europea di giustizia a deciso di rinchiudere le nuovenella categoria degli intoccabili e ...