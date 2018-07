Le 5 migliori lavastoviglie da comprare nel 2018

gqitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Uno degli elettrodomestici che ancora tarda a diventare “intelligente” è la. A differenza di frigoriferi, forni o lavatrici, il totem immancabile in cucina continua a giocarsi le proprie carte di successo soltanto in base alla praticità, alle dimensioni, ai consumi e alla quantità di programmi a disposizione, senza lanciarsi in voli pindarici fatti di lavaggi smart o di programmi a portata di smartphone. Certo, l’ondata di design che ha investito le cucine italiane non ha risparmiato le, che sono diventate via via più belle da vedere, con display sempre più grandi e prestazioni a ridotti consumi energetici. Provando a mescolare tutti questi elementi e aggiungendo un pizzico di tecnologia, abbiamo selezionato le cinquedasul mercato. Bosch PerfectDry. La Serie 6 del colosso tedesco è la sintesi perfetta tra qualità e ...