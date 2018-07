Lazio | Inzaghi aspetta Caceres e punta su Acerbi e Radu

Lazio - vertice tra Lotito - Inzaghi e Tare : Correa a un passo - Wesley si avvicina : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Trenta minuti di colloquio. Dopo l'amichevole vinta contro la Triestina ad Auronzo, Simone Inzaghi, il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito hanno avuto un ...

Calciomercato Lazio - che colpo in arrivo dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Laziomania : volevo essere il tovagliolo della cena di mercato tra Tare e Inzaghi : MILINKOVIC - Ovviamente decidere di Milinkovic è il punto cardine di tutte le strategie: se rimane, si spera, ma è ancora un miraggio,, deve farlo per divenTare uno dei primi del mondo. Con le sue ...

Lazio - vertice tra Tare e Inzaghi per il Papu : Il momento del confronto è finalmente arrivato. Nel pomeriggio di ieri il ds Tare ha raggiunto il ritiro della Lazio. Inzaghi, negli ultimi giorni, contava i minuti che lo separavano dell'incontro.

Lazio pronta ai botti : Tare accontenta Inzaghi? : Lazio, due innesti per accontenTare mister Simone Inzaghi, il ds laziale Igli Tare pronto a scatenarsi sul mercato La Lazio ha impellente bisogno di aggiungere due tasselli importanti alla rosa di mister Inzaghi. Il ds laziale Igli Tare, si sta muovendo per soddisfare le richieste del tecnico. Serve assolutamente un altro centrocampista per dare soluzioni ad Inzaghi, ciò che è mancato nella passata stagione. Inoltre va trovato il sostituto ...

Lazio - idea fissa Papu Gomez : Inzaghi in pressing su Tare : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Una passeggiata in bici subito dopo l'allenamento della mattina. Simone Inzaghi si è ritagliato un'oretta per butTare giù qualche etto e per distendere i pensieri. ...

Lazio - tempo di allenamenti : Inzaghi prepara la squadra sul piano psicologico e tattico : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Tre minuti contro l'Inter, quattro contro il Salisburgo. Sette minuti che hanno cancellato l'ottimo in pagella che poteva essere scritto in fondo alla stagione ...

Lazio - Caicedo : 'Lavoro per farmi trovare pronto'. Inzaghi prova ancora il 3-5-2 : Avanti con il 3-5-2. Simone Inzaghi insiste con il modulo più collaudato della Lazio anche nella seduta pomeridiana ad Auronzo di Cadore. Sugli esterni di centrocampo c'è grande concorrenza: Durmisi è ...

Lazio - Inzaghi riabbraccia Patric e testa la difesa : Acerbi sempre più leader : Per un giocatore che lascia il ritiro, ce n'è uno che arriva con tanta voglia di fare. Patric, insieme al dottor Fabio Rodia, responsabile ortopedico della Lazio, ha raggiunto in tarda mattinata ...

Lazio - è Gomez il sogno di Inzaghi - ma Lotito non offre di più - : MERCATO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio deve sostituire Felipe Anderson ma non ha fretta: Inzaghi ha fatto una richiesta esplicita, sogna l'argentino in squadra e con lui un cambio ...

Lazio - Inzaghi lavora sulla difesa. Luis Alberto scalpita : Terzo giorno di allenamenti in quel di Auronzo di Cadore per la Lazio. Domani la prima amichevole contro la rappresentativa locale

Lazio - Inzaghi prova subito i nuovi arrivi : in campo i nuovi arrivi Acerbi - Berisha e Sprocati : Dopo tre giorni di lavoro ad Auronzo, Inzaghi svela la Lazio. Nel debutto contro la formazione locale, mercoledì, ore 17, stadio Zandegiacomo,, tre rinforzi tra i titolari: Acerbi in difesa, Berisha a ...