Lazio | dall' Inghilterra | Il Chelsea su Milinkovic-Savic | pronta l' offerta

Calciomercato Lazio - che colpo in arrivo dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Terremoto a L’Aquila - scossa di magnitudo 3 avvertita dalla popoLazione : L'evento sismico ha avuto epicentro a circa quattro chilometri a ovest dell'Aquila ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale.Continua a leggere

Lazio - l'ex allenatore Eriksson ad un passo dalla panchina dell'Iraq : Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk Sven Goran Eriksson è ad un passo dalla panchina della nazionale dell 'Iraq . Il tecnico ex tra le altre della Lazio potrebbe essere annunciato come nuovo ct già la prossima settimana.

Lazio - l’ultima suggestione di mercato arriva dall’Arsenal : La Lazio continua ad operare sul mercato per sostituire il brasiliano Felipe Anderson volato al West Ham Lazio alle prese con la agognata sostituzione di Felipe Anderson. L’attaccante esterno è volato in Premier League e proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare il suo sostituto. Nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi di un affare con l’Arsenal per il nigeriano Iwobi, esterno offensivo molto rapido che potrebbe ...

Coppa Italia : Roma dalla parte della Juve - Lazio con il Napoli e le milanesi : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...

Migranti - la reLazione della Dia : “Gli ex contrabbandieri brindisini riconvertiti all’immigrazione clandestina dalla Grecia” : Gli ex contrabbandieri brindisini, “storicamente contigui” agli ambienti della Sacra Corona Unita, si sono “riconvertiti” all’immigrazione clandestina come nuovo “core business”. È quanto sostiene la Direzione investigativa antimafia nell’ultima relazione semestrale. I vecchi uomini della mala dell’Alto Salento hanno quindi trovato un nuovo canale per ‘fare cassa’ oltre a ...

Giocattoli pericolosi dalla Cina : sequestri tra Abruzzo - Campania - Lazio e Puglia - : Sono state concluse le attività di indagine nell'ambito dell'operazione denominata "Funny Gummy", svolte nel settore del contrasto al commercio illegale di materiale contraffatto e per la tutela della ...

Libia - 8 migranti uccisi dalle esaLazioni di benzina in un camion - : Tra le vittime ci sono sei bambini. Sono morti su un cargo su cui erano stipati. Lo riferiscono le autorità della città di Zuwara, citate da Lybian Express. Altre 90 persone sono state salvate, ma ...

Calciomercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

CALABRIA - SQUALO A POCHI METRI DALLA RIVA/ Video - ultime notizie Catona : boom di avvistamenti e segnaLazioni : SQUALO bianco avvistato in CALABRIA, sulle rive di Catona: Video e ultime notizie, la paura tra i bagnanti e le foto sui social. Ecco cosa è successo: l'allarme della Guardia Costiera(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:50:00 GMT)

La terra trema - terremoto di magnitudo 3.7 : avvertito dalla popoLazione : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata stata registrata questa mattina alle 9.11, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella zona delle Madonie, in provincia di...

Ferrovie : Trenord - circoLazione ripresa dalle 17 : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Si è concluso alle 17 lo sciopero indetto dai sindacati Orsa Ferrovie e Cub iniziato alle ore 9. Durante l’agitazione sono circolati 2 treni su 3. Lo comunica Trenord, evidenziando che la circolazione è proseguita regolarmente. Ha aderito allo sciopero l’11% del personal

Mondiali 2018 / Matrioska – Maradona tribuno dei mondiali. Dalla sua stanza d’albergo. Da 24 angoLazioni diverse : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Un tavolinetto in plexiglass trasparente. Due calici d’acqua appoggiati sopra. Una civetta (sul comò) in mezzo. Dell’erba sintetica sul pavimento. Un po’ di cartonato sullo sfondo con scritte ...

Lazio - dall'Olympiacos arriva Proto : atteso a Roma in serata - domani le visite : 'In greco 'Protos' significa 'primo''. Così spiegava ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando di Silvio Proto, l'ultimo in ordine di arrivo dei suoi nuovi acquisti. Dopo Durmisi, Sprocati ...