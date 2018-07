Lavoro | cercansi assaggiatori di Nutella Esperienza richiesta? Nessuna

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018) AAAdi. Ildei sogni di ogni bambino (e non) è diventato realtà. Una “importante azienda alimentare” con sede ad Alba, in provincia di Cuneo, sta cercando “90 giudici sensoriali,/assaggiatrici di semilavorati dolciari“. L’annuncio – presente sul web in più versioni e che indica come luogo dila zona della sede della Ferrero, azienda produttrice della famosa crema spalmabile – è comparso sul sito dell’agenzia di“Open Job Metis” sembra proprio fare riferimento alla. L’offerta è rivolta a “persone a cui piacerebbe imparare a gustare cacao, granella di nocciole e altri prodotti semilavorati dolci”.. Solo l'”abitudine all’utilizzo del computer e assenza di allergie legate a prodotti di questo genere o ...