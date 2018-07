L' Atalanta si butta via | da 2-0 a 2-2

sport.virgilio

: Che peccato l'#atalanta butta letteralmente via la partita. Invece di chiuderla si fa riprendere sul 2-2. Una parti… - Dario_Ghiro : Che peccato l'#atalanta butta letteralmente via la partita. Invece di chiuderla si fa riprendere sul 2-2. Una parti… - PaulCheeks1 : L'Atalanta la butta via in modo francamente indecoroso. -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Gara di andata del preliminare di Europa League amara per l', che dopo un primo tempo perfetto chiuso in vantaggio per 2-0, si fa raggiungere sul 2-2 dal Sarajevo. Ora per gli uomini di ...