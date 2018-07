Lapo Elkann | Ti sono grato per tutte le opportunità che mi hai dato Cercherò di

Juventus - ecco il nuovo pullman : design zebrato voluto da Lapo Elkann : La Juventus inaugura la stagione con un pullman nuovo di zecca: spiccano i colori bianconeri L'articolo Juventus, ecco il nuovo pullman: design zebrato voluto da Lapo Elkann è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’occhiale da sole di Lapo Elkann ispirato all’Art Déco : Fanno parte della nuovissima collezione Laps, la linea di occhiali da sole firmata Lapo Elkann, e sono stati battezzati con il nome di Sebastian. Il modello fa parte della Combo Vintage, la famiglia di occhiali che prende ispirazione dall’art Déco per dettagli di stile non trascurabili. Il materiale impiegato per realizzarli è un combinato tra acciaio e acetato cellulosa, mentre sulle aste sono presenti i loghi in metallo, dettagli ...

Fiat 500 Spiaggina - Lapo Elkann firma l’ultima tentazione vintage – FOTO : E’ una splendida sessantenne la Fiat 500 Spiaggina, comparsa sulle strade di Capri il 4 luglio 1958. Per celebrare le 60 candeline del modello, Garage Italia di Lapo Elkann – azienda specializzata in personalizzazioni automobilistiche su misura – propone una riedizione new age della vettura, realizzata con la collaborazione di Pininfarina. La base tecnica è quella della 500, con lo spazio per i passeggeri posteriori trasformato in un ...

Fiat 500 Spiaggina : Lapo Elkann e quell’omaggio all’estate di Capri [FOTO] : A distanza di 60 anni, Lapo Elkann ha reinterpretato la Dolce Vita e ha fatto rinascere l’essenza dell’iconica vettura che scorrazzava per le vie di Capri ed era amata da VIP, attori, cantanti e imprenditori Amata dai VIP, attori, cantanti, presentatori TV e imprenditori, che impazzivano per il suo stile unico, la Spiaggina, con la sua eleganza, è diventata l’emblema di un’epoca, un mito degli anni ’60, il simbolo della Dolce Vita. Il 4 ...

Lapo Elkann : “Ronaldo? Non parlo di Juve oggi - solo di 500” : “Io oggi parlo di 500, non parlo di Juve, non parlo di calcio. Ne parleremo domani”. Così Lapo Elkann, a margine della presentazione della 500 spiaggina, dribblando le domande sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A chi gli chiedeva se sarebbe una bella festa, “si”, risponde, “ma ne parliamo domani”. (Adnkronos)L'articolo Lapo Elkann: “Ronaldo? Non parlo di Juve oggi, solo di ...

Fiat 500 Spiaggina - Garage Italia di Lapo Elkann festeggia i 60 anni della piccola scoperta : 'Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere Italiana cui da generazioni si ispira il mondo', sostiene in una nota ufficiale Lapo Elkann , ...

Lapo Elkann firma la sua prima collezione di occhiali Laps collection : Si chiama Laps – acronimo di Libera Accademia Progetti Sperimentali associazione benefica che aiuta i bamibi in difficoltà – la collezione di occhiali da sole e da vista che per la prima volta porta la firma di Lapo Elkann. “Con Laps collection ho voluto tramutare in prodotti le passioni che guidano da sempre le mie aziende; per farlo vi ho portato nei miei pensieri, nelle mie giornate, nel mio lavoro, nei miei posti del cuore. Come ...

