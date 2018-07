L’Amica Geniale | la serie HBO | RAI Fiction e TIMVISION alla Mostra del Cinema di Venezia

L’Amica Geniale in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venezia : l’annuncio ufficiale della Rai : Ci vorrà metà agosto per avere il programma completo ma quello che è certo è che L'Amica Geniale sarà in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venzia. L'annuncio è arrivato già qualche giorno fa ma solo adesso la Rai ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la presenza della co-produzione di RaiFiction, Tim Vision e HBO, al Festival che si terrà tra fine agosto e inizi settembre. Al momento non c'è ancora una data ...

Data ufficiale per L’Amica Geniale su Rai1 a novembre : primi dettagli sulla programmazione : Dopo la presentazione dei palinsesti arriva la Data ufficiale per la messa in onda de L'Amica Geniale su Rai1. La fiction, che porterà sul piccolo schermo la storia dell'amicizia di Elena e Lila, è prevista per il prossimo autunno e, in particolare, a novembre. La serie Hbo-Rai Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango in co-produzione con Umedia Production, sbarcherà nel ...

I Medici 2 - L’Amica Geniale e Il Nome della Rosa : tre produzioni internazionali per tre stagioni? : Tre produzioni internazionali, le più attese della prossima stagione televisiva di Rai1 ma per I Medici 2, L'Amica Geniale e Il Nome della Rosa è sicuramente prevista una messa in onda a piccoli sorsi. Le tre serie sono state presentate a Milano durante l'annuncio dei palinsesti della prossima stagione ma non sono ancora state annunciate date definitive. Quello che è certo è che ad aprire le danze sarà I Medici 2. Al centro delle nuove ...

«L’Amica geniale» : cosa capiamo dalle prime immagini : Lila e Lenù si tengono per mano, si scambiano le bambole di pezza, corrono per il rione con lo sguardo ostinato di chi sogna una vita migliore. Le prime immagini dell’Amica geniale, la serie tv co-prodotta da FremantleMedia e HBO e diretta da Saverio Costanzo, restituiscono le atmosfere malinconiche e variopinte della penna di Elena Ferrante. Un mondo ostile, dove la supremazia e la violenza regnano sovrane, dove la voglia di andarsene e ...

L’Amica Geniale : il best seller di Elena Ferrante in una serie tv - in autunno su Rai 1 : Arriva su Rai 1 L’amica geniale (My Brilliant Friend), una nuova serie tv basata sull’acclamato romanzo di Elena Ferrante. I fan della scrittrice saranno entusiasti di vedere sullo schermo di casa propria la tormentata storia di amicizia tra Lila e Lenù. Coloro che la scopriranno per la prima volta, invece, ne rimarranno affascinati. L’amica geniale, primo dei quattro volumi che raccontano la storia di Lila e Lenù, diventa una ...

Da L’Amica Geniale a Gomorra 4 e Skam Italia : le novità di Fuoriserie al via il 22 giugno : Sono tanti i titoli protagonisti della nuova edizione di Fuoriserie: da L'Amica Geniale a Gomorra e Skam Italia. Sono queste alcune delle serie di cui si parlerà nel nuovo festival dedicare alle serie tv che si terrà da Orbetello, Grosseto nell'azienda agricola La Parrina, dal 22 al 24 giugno con la firma dell'avvocato esperto in diritto d'autore Giuliana Aliberti e dal critico cinematografico Fabio Ferzetti. Proiezioni e incontri tutti ...

Le riprese de L’Amica Geniale nella Ischia anni ’50 : foto magiche dall’isola : Continuano a pieno ritmo le riprese de L'Amica Geniale, la produzione internazionale in otto episodi che vede la collaborazione di HBO e Rai1 e che porterà sul piccolo schermo i romanzi di Elena Ferrante. Alla regia c'è Saverio Costanzo mentre sul set si stanno alternando un totale di 180 comparse, di cui 80 minorenni, con tanto di costumi d'epoca e un sorriso ben stampato sul visto. A loro si sono uniti corriera, asinella, i pescatori e una ...