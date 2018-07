Lamborghini Aventador SVJ - La SVJ è la nuova regina del Ring

quattroruote

(Di giovedì 26 luglio 2018) Sono bastati 6 minuti, 44 secondi e 97 centesimi allaSVJ per conquistare il nuovo record assoluto del Nürburgtra le vetture di serie. Ancor prima di debuttare sul mercato la sportiva di Sant'Agata ha così iniziato a far parlare di sé battendo il primato conquistato lo scorso settembre dalla Porsche 911 GT2 RS. Due secondi in meno della Porsche. Aspirato contro turbo, V12 contro flat six, Sant'Agata Bolognese contro Zuffenhausen: due sportive diametralmente opposte per filosofia costruttiva, estetica e Dna sono separate da soli 2 secondi e 4 decimi. A condurre laSVJ tra i cordoli del Nordschleife è stato Marco Mapelli, pilota ufficiale della, che è così diventato il nuovo recordman dell'Inferno Verde. Mai nessuno aveva impiegato così poco, a bordo di un'auto di serie (seppur camuffata, in questo caso), a completare i 20,6 km della ...