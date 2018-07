L' ambasciata USA a Londra mette all' asta 1200 rotoli di carta igienica

Cina - attentato all’ambasciata Usa. Le autorità minimizzano : “Caso isolato” : “Un caso isolato”. Così le autorità cinesi cercano di minimizzare l’esplosione avvenuta giovedì in prossimità dell’ambasciata americana a Pechino. Secondo l’account Weibo del dipartimento della sicurezza pubblica della municipalità, il colpevole sarebbe un 26enne della Mongolia, visto da alcuni testimoni oculari detonare inavvertitamente l’ordigno – fabbricato con dei fuochi d’artificio – ...

PECHINO - BOMBA CONTRO ambasciata USA/ Video ultime notizie - solo un gesto sconsiderato di un folle : Cina, esplosione all'AMBASCIATA Usa a PECHINO. Video ultime notizie: un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale sopra il cancello dell'AMBASCIATA, ma è esploso in volo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:01:00 GMT)

PECHINO - BOMBA CONTRO ambasciata USA/ Video ultime notizie - esplosione : legame attentatore e donna in fiamme? : Cina, esplosione all'AMBASCIATA Usa a PECHINO. Video ultime notizie: un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale sopra il cancello dell'AMBASCIATA, ma è esploso in volo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Esplosione Pechino - bomba lanciata su ambasciata Usa/ Video ultime notizie Cina : tentativo andato in fumo : Cina, Esplosione all'ambasciata Usa a Pechino. Video ultime notizie: un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale sopra il cancello dell'ambasciata, ma è esploso in volo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Pechino - bomba all'ambasciata USA : l'attentatore un 26enne mongolo : Potente esplosione davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Colpite le persone in coda per chiedere un visto. Visti una donna cosparsa di benzina e un uomo con una bomba Segui su affaritaliani.it

Cina : lancia ordigno sull’ambasciata Usa. L’attentatore rimane ferito | : Il presunto attentatore avrebbe cercato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell’edificio, ma l’ordigno gli sarebbe esploso tra le mani

Pechino - esplosione davanti all'ambasciata USA | Ferito l'uomo che ha tentato di lanciare una bomba : Un uomo avrebbe tentato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell'edificio ma l'ordigno gli sarebbe scoppiato tra le mani. Un testimone avrebbe visto la polizia portare via una donna "che si era cosparsa di benzina"

Pechino - ordigno contro ambasciata USA : ferito attentatore | : Un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale verso l'edificio, ma la bomba gli è scoppiata tra le mani ferendolo. Si tratta di un 26enne, preso in custodia dalla polizia. Alcune ore prima una ...

Cina - tenta di lanciare una bomba contro l’ambasciata USA a Pechino : Cina, tenta di lanciare una bomba contro l’ambasciata Usa a Pechino Cina, tenta di lanciare una bomba contro l’ambasciata Usa a Pechino Continua a leggere L'articolo Cina, tenta di lanciare una bomba contro l’ambasciata Usa a Pechino proviene da NewsGo.

Cina - bomba contro l'ambasciata USA a Pechino : l'attentatore resta ferito : Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l'esplosione avrebbe provocato un...

Pechino - Bomba fuori dall'ambasciata Usa : L'esplosione La deflagrazione è avvenuta a sud-est del complesso diplomatico , considerato il più sicuro al mondo, verso le 13 ora locale , le 7 in Italia, . 'Secondo l'ufficiale di sicurezza ...

Cina : lancia ordigno sull’ambasciata Usa : Il presunto attentatore avrebbe cercato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell’edificio, ma l’ordigno gli sarebbe esploso tra le mani

Bomba fuori dall'ambasciata USA : L'attentatore è un 26enne mongolo : Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l'esplosione avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di feriti e danneggiato diverse auto parcheggiate all'esterno della cancellata del compound diplomatico.--E' un uomo di 26 anni, proveniente dalla regione autonoma della Mongolia Interna, L'attentatore che oggi ha fatto esplodere un ordigno ...