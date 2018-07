L' allarme delle aziende | «Mancano 1 200 periti» Ma gli studenti crescono

Il Salento è invaso dall'amiantoallarme mesotelioma pleurico La piaga delle discariche abusive : Le discariche abusive e gli opifici abbandonati costruiti in amianto creano un grande rischio per il Salento. Emerge un numero altissimo di malati di tumore nei comuni dell'area Segui su affaritaliani.it

Business delle mafie sui migranti - allarme Dia : Roma, 18 lug., AdnKronos, - "Per le organizzazioni criminali straniere in Italia il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con tutta la sua scia di reati 'satellite', per le proporzioni ...

Decreto dignità - allarme di Confindustria : "Effetti sull'occupazione anche peggiori delle stime" : Politica economica. Da Confindustria arriva una netta bocciatura della prima misura di politica economica messa in campo dal Governo Conte, il cosiddetto "Decreto dignità". "Noi pensiamo che il Decreto parta da alcuni presupposti sbagliati e non tenga in considerazione i dati effettivi ...

allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio delle attese : Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 'anticipato e più

allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio delle attese : Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 "anticipato e più ampio" rispetto alle stime di dicembre 2017. Il PIL è previsto "quest'anno all'1,3% " e decelera ulteriormente "all'1,1% nel 2019 , dal +1,2%, . Le ...

Livorno - l’allarme degli ambientalisti : “Emissioni delle navi fuorilegge su terraferma - aumentata incidenza malattie” : A Livorno nell’area del porto che si affaccia sulla città, i livelli di inquinamento dell’aria durante la partenza e l’arrivo delle navi superano le 90mila particelle per centimetro cubo di polveri ultrafini. Un livello decine di volte superiore a quello di fondo presente nelle grandi città (tra le 3mila e le 5mila particelle per centimetro cubo) o nelle strade particolarmente trafficate (10mila particelle per centimetro ...

Bagnai e Borghi nuovi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio : allarme sui mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati [VIDEO], giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, ...

Bagnai e Borghi nuovi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio : allarme sui mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati, giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, anch'egli ...

Bagnai e Borghi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio - allarme sui mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati, giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, anch'egli ...

Daimler - allarme utili per le conseguenze delle tensioni tra Usa e Cina : La Daimler lancia un Allarme sugli utili del 2018. A pesare sono, innanzitutto, le conseguenze delle crescenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina con lannuncio di nuove tariffe doganali tra le due sponde del Pacifico. Problemi per le Suv prodotte in Alabama. Il gruppo tedesco, proprietario del marchio Mercedes, è il primo grande produttore automobilistico a pagare concretamente gli effetti di una guerra commerciale che ha ...

LUDOPATIA DA VIDEOGAME/ OMS - scatta l'allarme tra i genitori : ci vogliono delle regole : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la dipendenza dai VIDEOGAME è una patologia comparabile ai disturbi mentali, è stata inserita nel cataologo mondiale delle malattie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 23:05:00 GMT)

Giornata Mondiale delle Tartarughe - allarme del WWF : salviamole - anche dalla plastica : Sos tartaruga: non solo reti e ami, eliche e spiagge invase dal cemento: la plastica è un altro nemico che soffoca le Tartarughe marine e per salvare gli animali in difficoltà recuperati dal mare e destinati ai Centri di recupero ogni minuto è prezioso. Uno studio* eseguito su oltre 560 Tartarughe marine Caretta caretta che vivono nel Mediterraneo centrale ha mostrato la presenza di frammenti e resti di plastica nell’80% degli animali. Alcuni ...

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci/ Ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti : Roma, allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci, ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri allertati dal parroco. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci. Ma nel pacco ci sono 36mila euro : Un pacco sospetto ritrovato dal parroco all'interno della Chiesta di Santa Maria delle Fornaci si è rivelato un vero pacco sorpresa per la comunità del quartiere Aurelio. Quando...