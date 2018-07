L' Accademia della Crusca ha stabilito se Var sia maschile o femminile

agi

(Di giovedì 26 luglio 2018) Vanto per tutto il calcio italiano, rappresentazione fisicatecnologia, come molti richiedevano da anni, applicata al gioco del pallone. Tre lettere, una sigla: VAR. Acronimo per Video Assistant Referee. Probabilmente tra le parole più pronunciate in riferimento all’ultima stagione sportiva. La famosa moviola in campo, l’assistente video a disposizione del direttore di gara che non solo prova a resettare qualsiasi eventuale errore arbitrale, ma permette allo spettatore una visuale in soggettiva delle scelte dei fischietti. Un elemento che è stato determinante nell’ultima finale del più prestigioso tra i tornei, il mondiale, perché chissà se quella mano galeotta di Perisic sarebbe stata colta ad occhio nudo dall’argentino Nestor Pitana? Probabilmente no. Una nostra creatura, dato che è stata la Serie A a fare da ...