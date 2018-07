L'Accademia della Crusca ha stabilito se Var sia maschile o femminile : Vanto per tutto il calcio italiano, rappresentazione fisica della tecnologia, come molti richiedevano da anni, applicata al gioco del pallone. Tre lettere, una sigla: VAR. Acronimo per Video Assistant Referee. Probabilmente tra le parole più pronunciate in riferimento all’ultima stagione sportiva. La famosa moviola in campo, l’assistente video a disposizione del direttore di gara che non solo prova a resettare qualsiasi ...

Ravenna Festival. "L'arte della fuga" di Sebastian Bach nelle note di Accademia Bizantina : ... le dolci emozioni che nascondono, significa in parte mortificare e non rendere giustizia all'immane lavoro di Bach, inarrivabile sintesi tra arte e scienza, intensità espressiva ed intelletto'. L'...

I bambini scrivono all'Accademia della Crusca : "Mettete nei dizionari il pulmanista che ci accompagna a scuola" : La lettera di una quinta elementare del Cosentino. Tra i neologismi del 2018 anche il "ghosting", che indica chi sparisce senza spiegazioni al termine di una relazione

Quattro commedie aprono il mese di spettacoli della Libera Accademia : I primi Quattro spettacoli permetteranno di divertirsi e di riflettere grazie ad adulti e a giovani adulti che, con il teatro, riescono a mettersi in gioco, a scoprirsi e a provare nuove modalità ...