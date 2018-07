L’abbigliamento più sexy per un uomo? La “ricetta” di Cindy Crawford

dilei

(Di giovedì 26 luglio 2018)non ha alcun dubbio, rendere unè più semplice di quanto si possa pensare. Niente vestiti ricercati o accessori costosi: la ricetta della ex top model è spiazzante nella sua essenzialità e consiste in una sola, elementare regola: indossare una t-shirt bianca. Un capo che più basic non si può, quello che tutti gli uomini hanno nel cassetto ma che molti indossano solo sotto la camicia, rappresenta per l’iconica modella statunitense l’emblema stesso della sensualità maschile. Lo ha dichiarato l’ex modella al regista francese Loïc Prigent nel suo documentario “Les hommes stylés”, scatenando un acceso dibattito fra donne “pro-maglietta” e chi è decisamente contraria a questo capo. Se consideriamo la storia del cinema, del resto, come dare torto alla ex moglie di Richard Gere? Pensate ai grandi miti hollywoodiani, come James ...