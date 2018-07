La truffa del televisore nuovo | anziana raggirata

“Paga o sveliamo video di te che guardi i porno” : nuova truffa via email - l’allarme della Polizia Postale : “Può capitare, in questi giorni, di ricevere una strana email, per lo più in lingua inglese, che reca nell’oggetto il nostro indirizzo di posta elettronica e la nostra password, attuale o passata. Il mittente della email – nascosto dietro ad un nome di fantasia- ci informa che, proprio grazie alla conoscenza della nostra password, sarebbe riuscito ad ottenere il controllo del nostro dispositivo e della webcam, ed avrebbe, successivamente, ...

Su WhatsApp sbarca la truffa del barattolo di 5 Kg di Nutella : Su WhatsApp sta girando una nuova truffa che sta mettendo a rischio la sicurezza dei dispositivi degli utenti meno attenti o soltanto più "golosi" L'articolo Su WhatsApp sbarca la truffa del barattolo di 5 Kg di Nutella proviene da TuttoAndroid.

Le visite fantasma della dottoressa «Ha truffato l'Inps» : Il suo lavoro era verificare che non ci fossero furbetti della malattia. Dipendenti a casa dal lavoro, ma senza veri problemi di salute. Invece, dalle indagini della Guardia di finanza, la furbetta ...

“C'è un rimborso per te” : attenzione alla mail truffa dell'Agenzia delle Entrate : “Dovete ricevere un rimborso” e invece scatta la trappola. Un piano semplice e diabolico: la vittima viene attirata con la scusa di una somma di denaro da rimborsare, scarica un...

Piemonte : truffa ai danni delle scuole dell'infanzia : Chiamano al telefono le scuole dell'infanzia e si presentano come dipendenti della Regione, domandando la restituzione di contributi erogati 'per errore' e richiedendone l'accredito tramite Postepay o ...

La folle storia del finto sultano che per anni ha truffato i ricconi di Miami : Pare che abbia anche raggirato 26 persone in tutto il mondo incassando otto milioni di dollari. Tra le varie cose, Gignac avrebbe guidato una Ferrari con una finta targa da diplomatico e affisso l'...

La truffa dei biglietti Atm : licenziati dieci dipendenti infedeli : MILANO - Stampavano abusivamente biglietti Atm per poi rivenderli in nero e intascarsi il guadagno. Questa la frode messa in atto da dieci dipendenti dell'azienda di trasporti milanese, che ha registrato un...

"Rimborso Enel da 85 euro" - ma è una mail truffa per rubare i dati della carta di credito : Altro giro, altro tentativo di phishing. O, in parole povere, una nuova fregatura nella posta in arrivo. Qualche settimana fa era accaduto ai clienti di Unicredit , stavolta tocca a quelli di Enel. L'...

Banca Etruria - nel processo per truffa spunta il 'Piano industriale Bronchi' sulle difficoltà dell'istituto di credito. Ascoltati gli ... : Un nuovo documento è stato acquisito agli atti questa mattina durante il processo per truffa nei confronti di dirigenti e funzionari di Banca Etruria. Si tratta del cosiddetto 'Piano industriale ...

"Mi avete truffato" - 83enne armato di ascia ferisce impiegata delle poste : L'aggressione a Campofelice di Roccella, nel Palermitano. La donna al pronto soccorso di Cefalù. Il pensionato portato in caserma

truffa dello specchietto - occhio all'Alfa 147 grigia : Truffa dello specchietto, occhio all'Alfa 147 grigia. Due gli episodi accertati questa mattina, domenica 15 luglio, a Monza e Usmate. Truffa dello specchietto Lanciano un sasso contro un'altra ...

Le regole della truffa film stasera in tv 15 luglio : trama - curiosità - streaming : Le regole della truffa è il film stasera in tv domenica 15 luglio 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:25. La commedia diretta da Rob Minkoff ha come protagonista Patrick Dempsey. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Le regole della truffa film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Flypapershare USCITO ...

Piero Manzoni - non c'è stata truffa : le tele della disputa non sarebbero false : Milano, 14 luglio 2018 - Forse sono davvero autentici e valgono più di dieci milioni di euro. Il tribunale ha assolto un avvocato bresciano accusato di truffa per aver venduto a 210mila euro sette ...

Napoli - la truffa delle finte prescrizioni mediche : arrestate due donne a Posillipo : Sottraevano ricette «in bianco» da uno studio di un medico di base di Napoli. Poi, in un centro diagnostico, dopo averle compilate, sottoscritte e corredate di pareri medici specialistici...