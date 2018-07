La tregua sui dazi fa felice Berlino e i colossi auto tedeschi Ma Parigi gela

Raggiunta una tregua tra Stati Uniti e Ue sui dazi : New York, 26 lug., askanews, - Un impegno per arrivare a 'zero dazi, zero barriere e zero sussidi su prodotti industriali non automobilistici'. E' quello siglato ieri tra gli Stati Uniti di Donald ...

Trump sigla la tregua sui dazi con l'Unione europea : L’accordo di massima sulle politiche commerciali Usa-Ue scaturito dalla riunione di ieri a Washington tra Jean Claude Juncker e Donald Trump danno un giorno di tregua ai mercati azionari europei, che tornano a scrutare le possibili evoluzioni della politica monetaria. Oggi, infatti, è prevista la ri

La tregua sui dazi tra Usa e Ue fa partire in rialzo le borse europee. Bene Fca dopo il crollo : La tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea sostiene la seduta di Borsa in Europa. Londra in avvio è piatta mentre a Francoforte il Dax sale dell'1,2 per cento. Parigi sale dello 0,68 per cento.Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump, mettendo così un freno all'escalation sul fronte commerciale. "Oggi è un grande ...

tregua sui dazi tra Usa-Ue : accordo tra Trump e Juncker : E' Tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea. Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump che ...

tregua sui dazi - accordo 'di principio' Usa-Ue : i punti chiave - : Trump e Juncker hanno raggiunto un'intesa con l'obiettivo di arrivare a zero barriere commerciali e sussidi su beni industriali che non siano auto. Dalla soia al gas, fino alla volontà di riformare la ...

tregua sui dazi USA-Ue - Trump e Juncker trovano l'accordo : ... insieme con altri partner, rafforzare la WTO" - ha commentato il direttore dell'FMI, Christine Lagarde - sottolineando che " l'economia globale può avere solo benefici quando i paesi di impegnano a ...

Trump e Juncker annunciano una tregua sui dazi. Il presidente Usa : "Inizia una nuova fase" : Un annuncio inaspettato, che sa di tregua e segna - almeno per il momento - l'arresto di una potenziale guerra commerciale che si intravedeva all'orizzonte. Al termine dell'incontro con Jean Claude Juncker, Trump ha annunciato l'inizio di "una nuova fase" nella relazione tra Usa e Unione europea.Il presidente degli Stati Uniti, che solo fino a poche ore prima prima sembrava intenzionato a imporre dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dai ...

tregua sui dazi USA-Ue - Trump e Juncker trovano l'accordo : ... insieme con altri partner, rafforzare la WTO" - ha commentato il direttore dell'FMI, Christine Lagarde - sottolineando che " l'economia globale può avere solo benefici quando i paesi di impegnano a ...

Italia e Francia - “tregua” sui migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa | : Il presidente apre: cambiamo insieme il trattato di Dublino. Ma critica Salvini: “Diffido dall’asse con Vienna e Berlino”

Italia e Francia - 'tregua' sui migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa : Parigi - Un pranzo che non finiva mai. E i giornalisti ad aspettare poco lontano, in una sala dell'Eliseo, tra stucchi dorati e specchi d'altri tempi. Segno buono o cattivo quel prolungarsi del primo ...

Italia e Francia - tregua sui migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa : Un pranzo che non finiva mai. E i giornalisti ad aspettare poco lontano, in una sala dell’Eliseo, tra stucchi dorati e specchi d’altri tempi. Segno buono o cattivo quel prolungarsi del primo vero faccia a faccia fra Emmanuel Macron e Giuseppe Conte? C’era da aspettarsi di tutto, dopo giorni di tensione fra Parigi e Roma sul destino di quei disperat...

Commercio - Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi : Trump esulta : Tanto che il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire ha ammonito che "il rischio è che gli Stati Uniti e la Cina si mettano d'accordo alle spalle dell'Europa se l'Europa non è in grado di ...

Commercio - Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi : Commercio, Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi Il presidente Trump su Twitter: “Pechino ha accettato di comparare una quantità notevole di prodotti agricoli americani” Continua a leggere L'articolo Commercio, Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi proviene da NewsGo.