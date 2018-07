La tassa sui rifiuti è aumentata di oltre il 70% in 7 anni

Tari Roma - boom di ricorsi contro la tassa sui rifiuti : 'Vie sporche e miasmi : rimborsateci' : I miasmi , quell'odore fetido di immondizia e rifiuti non raccolti attanaglia moltissimi quartieri e non soltanto quelli in prossimità degli impianti di smaltimento, come il Tmb di via Salaria. Eccolo ...

Cos’è la tassa sui defunti e perché si paga solo in alcuni comuni italiani : In molte città italiane i cittadini devono versare un contributo al comune quando muore un loro caro, per lo svolgimento del funerale, per la cremazione del cadavere e, in alcuni casi, anche solo per far visita alla salma dopo il funerale. Il concetto di 'tassa sui morti' o 'tassa sui defunti', quindi, varia da comune a comune, ma manca una legge nazionale che disciplini l'attività funeraria.Continua a leggere