La Suzuki V-Strom 250 finisce #SottoEsame

Suzuki V-Strom Hill Climb Tour 2018 – Nove appuntamenti in programma : Grazie al Suzuki V-Strom Hill Climb Tour 2018 nei fine settimana di luglio tutti i motociclisti potranno provare i modelli della gamma V-Strom su alcuni dei passi di montagna più belli d’Italia. Nove gli appuntamenti in programma , che spazieranno dal Gran Sasso all’intero arco alpino. Da una nuova iniziativa di Suzuki prende vita il Demo Ride più suggestivo della stagione: il V-Strom Hill Climb Tour 2018 . Nei quattro weekend di luglio la Casa di ...

V-Strom Academy – Grande successo per l’iniziativa organizzata da Suzuki : Grande successo per la V-Strom Academy: tutti i dettagli e come partecipare Domenica 12 maggio presso il crossodromo Tre Ponti di Ravenna si è aperta la stagione della V-Strom Academy, la scuola di guida off-road voluta da Suzuki per avvicinare al fuoristrada gli amanti delle Enduro Tourer bicilindriche. Il corso ha raccolto commenti entusiastici da parte di tutti i partecipanti e già fervono i preparativi per i prossimi appuntamenti, in ...