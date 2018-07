La Società dei Concerti di Parma esclusa dal contributo ministeriale

'L'Abc salvò Società già decotte' : 21 indagati dalla Corte dei Conti : Entra nel vivo la maxi-inchiesta della Corte dei Conti della Campania sull'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica, e le sue società satellite Net Service e Marino Lavori. Secondo la Procura ...

Dopo Cambridge Analytica - Facebook sospende un’altra Società di analisi dei dati : E' la Crimson Hexagon, teme possa vendere i dati degli iscritti. Utilizza l'intelligenza artificiale e l'analisi delle immagini per monitorare i social media, fornendo ai propri clienti informazioni dettagliate su cosa gli utenti pensano del loro brand

Milano. Si alla fideiussione per la Società sportiva Scarioni : Approvata con 34 voti favorevoli e cinque astenuti la delibera per l’autorizzazione all’estensione della garanzia fideiussoria a favore dalla “Società

Frode per 1 - 2 mln : Corte dei conti condanna una Società di Acireale : PALERMO - I giudici della Corte dei conti presieduta da Giuseppe Colavecchio hanno condannato la Digital Pro srl, società di Acireale, e l'allora rappresentante legale Giuseppe Torrisi a risarcire il ...

Cessione Milan – Tempo scaduto per Yonghong Li - non c’è traccia dei 32 milioni : Elliott pronto a rilevare la Società : Il Milan è pronto a passare nelle mani di Elliott, Yonghong Li infatti non ha restituito entro i termini stabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati dal fondo di Paul Singer Il Milan rischia di non essere più di proprietà di Yonghong Li, il broker cinese infatti non ha rimborsato a Elliott entro i termini prestabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati nei mesi scorsi. LaPresse/Garbuio Paola La ...

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala. Citazione per Società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...

Milan - sentenza Uefa è oggi/ Se Yonghong Li vuole il bene dei rossoneri - lasci la presidenza della Società : Milan, sentenza Uefa è oggi: fuori dalle Coppe uno o due anni? Esclusi dall’Europa e 30 milioni di euro di multa. E' attesa in queste ore la decisione della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Niente smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni di età. Lo dice la Società Italiana di Pediatria : La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite in maniera sempre più ingombrante e fare a meno di PC e smartphone può essere complicato soprattutto per chi usa questi strumenti per lavoro. Ma è ormai diventata un’abitudine vedere bambini sempre più piccoli che si avvicinano a questi strumenti tecnologici, complici i genitori che spesso e volentieri usano questi dispositivi per distrarre i figli e tenerli tranquilli per qualche ...

Come si è concluso l'incontro tra Di Maio e le Società dei fattorini digitali : Tutti soddisfatti, anche se la partita vera deve ancora cominciare. L'incontro convocato per lunedì 18 giugno dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio con alcune delle società che operano nel food delivery in Italia si è concluso con la proposta di Di Maio di aprire un tavolo tra i riders e le piattaforme digitali per costruire un nuovo modello di contratto che garantisca diritti e tutele ai ...

Fondazioni - Cda e Società : le attività private dei ministri : Ma Savona fa parte anche della Fondazione Iustus di Giulio Tremonti insieme al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che è pure nella FondazioneUniversitaria Ceis-economia Tor Vergata.

Lamezia : il 9 giugno presentazione di "Badolato-Dublino - la rosa dei venti" e "'Ndrangheta srl " una Società dai reati legalizzati" : ... presidente del Centro Studi Lazzati, si soffermerà sull'impegno di una vita portato avanti per il contrasto della criminalità organizzata, che, nel suo connubio con la politica, tenta di perseguire ...

Atletica leggera : niente Coppa Europa per Società per Najla Aqdeir - è di origine libica : Una brutta notizia dal mondo dell’Atletica leggera. La siepista di origine libica Najla Aqdeir, tesserata per la Bracco Atletica, ha annunciato su Instagram che non potrà partecipare alla Coppa Europa per società: le è stato negato infatti il visto dalle autorità della Gran Bretagna. Questo il suo post su Instagram: 3.000 siepi, cioè tanti diversi ostacoli da saltare. Sono stata allontanata dai miei genitori, dopo che in tutti i modi ...

Bari - furia dei tifosi dopo la penalizzazione : striscioni contro la Società : Nella giornata di ieri è arrivata la penalizzazione contro il Bari, due punti di penalizzazione per irregolarità amministrative che hanno segnato il sorpasso in classifica del Cittadella e lo svantaggio per la gara playoff. I tifosi sono furiosi e hanno deciso di alzare la voce contro la società, in città sono stati esposti diversi striscioni: “società assente”, e in particolare contro il presidente Giancaspro: “Non sei degno ...