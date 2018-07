tuttoggi.info

: La sinistra e la “singolar tenzone” | Prove di dialogo verso le prossime elezioni - tuttoggi : La sinistra e la “singolar tenzone” | Prove di dialogo verso le prossime elezioni -

(Di giovedì 26 luglio 2018) 'Dedicati alla poesia, sicuramente ti riesce meglio della politica' . E per la legge che chi picchia per primo, picchia più forte, Solinas riattacca: ' Garzoncello scherzoso, non ti sovviene che l'...