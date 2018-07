La Roma dei Re | archeologia è presente

L'assessore Lemmetti accoglie il rappresentante di Londra con la maglia dei Metallica. I Romani lo stroncano : "Manco alla sagra della porchetta" : È estate, anche per L'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. E così, l'uomo venuto da Livorno per salvare i conti della Capitale, ha accolto con una t-shirt del gruppo rock Metallica il rappresentante speciale di Londra presso l'Unione Europea, Jeremy Browne, elegante in giacca, camicia e cravatta. In sua compagnia, in look sportivo ed estivo, il vicesindaco Luca Bergamo. Una scelta, quella di Lemmetti, che non dovrebbe ...

Roma - iniziato lo sgombero dei rom al camping River sulla Tiberina Salvini : «Legalità prima di tutto» : iniziato all'alba lo sgombero del camping River di via tenuta Piccirilli, sulla Tiberina, a Roma. Sul posto decine di auto della polizia locale, in tutto 150 agenti della Polizia locale, coordinati ...

Roma-Tottenham 1-4 : le immagini dei gol dall'ICC 2018 : Ecco le immagini più belle della notte di San Diego SCHICK NON BASTA, LA ROMA CROLLA 4-1 COL TOTTENHAM RIVIVI LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI Roma-Tottenham

Roma - verso un nuovo cimitero islamico a spese dei contribuenti? : La comunità islamica di Roma è in fermento. Ancora una volta, a guidare i fedeli, è l"istrionico imam di via Casilina. Stiamo parlando di Bachcu Dhuumcatu, presidente dell"omonima associazione attorno a cui gravitano ben 10mila musulmani. Una specie di autorità per i bengalesi di fede musulmana che affollano le vie-suk del V Municipio. Beh, in questi giorni il signor Bachcu, già noto alla stampa ed ai salotti televisivi, è tornato alla ribalta ...

Roma - giungla di cartelli in centro per deviare i flussi dei turisti : Un vero e proprio percorso ad ostacoli per arrivare ad ammirare una delle fontane più belle di tutto il mondo, presidiata 24 ore su 24 dai vigili, richiama milioni di turisti che scattano selfie, ...

Roma - niente casa al sindacalista dei braccianti : «Non si affitta agli stranieri». La denuncia di Aboubakar : niente alloggio a Roma per il sindacalista dei braccianti: Aboubakar Soumahoro, italiano di origini ivoriane di 38 anni diventato noto alle cronache per il suo ricordo in memoria di Soumayla...

Roma : ufficiale l’acquisto di Olsen - sarà il nuovo numeri 1 dei capitolini : La Roma annuncia un nuovo acquisto: il portiere Robin Olsen che arriva dal Copenaghen a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 mln per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Inoltre, spiega la nota emessa da Trigoria, la Roma riconoscerà al Copenhagen, in caso di futuro trasferimento di Olsen, un importo pari al 10% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e ...

Federico Zampaglione : «Il nuovo album dei TiRomancino è come un lungo diario che racconta anche l’oggi» : Si intitola “FINO A QUI” il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Anticipato in radio da un’inedita “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, “Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama ...

Roma - mille abusivi nel Tridente : ecco la mappa dei depositi illegali : Nascondono le bottigliette dell'acqua, che poi rivendono per una cifra compresa tra uno e quattro euro, anche nei tombini o nei cassonetti dei rifiuti. Gli ombrelli e i power bank, gli apparecchi che ...

Maltempo Roma : circolazione dei treni in ripresa : La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, fortemente rallentata dalle ore 8 circa a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Capitale, è in via di normalizzazione. Interessati i collegamenti alta velocità Roma – Napoli e quelli delle linee regionali FL7 Roma – Formia, FL8 Roma – Nettuno, FL4 Roma – Castelli e FL6 Roma – Cassino. Registrati ritardi medi di un’ora, con punte di 90 minuti, per i ...

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - circa 50 interventi dei vigili del fuoco : Un violento nubifragio ha colpito Roma questa mattina: si segnalano sottopassi allagati, alberi caduti e traffico in tilt. Chiuso il sottovia all’ingresso della metro San Paolo per un allagamento. Registrati alberi sulla carreggiata in via dei Pescatori e allagamenti in diverse strade, da via Giustiniano Imperatore alla zona Marconi. Disagi sulla Roma-Fiumicino per la caduta di un albero sul viadotto della Magliana all’altezza di via ...

Roma. Trinità dei Monti : scoperto deposito di merci contraffatte : Roma. Avevano istallato una vera e propria base di stoccaggio di articoli contraffatti all’interno di un area a disposizione dell’azienda Ama: ieri la scoperta della Polizia Locale. Gli agenti del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), durante il servizio di pattugliamento del territorio , hanno individuato il deposito di merce contraffatta in via Zucchelli, in zona Trinità dei Monti. All’interno dell’area, ...

Roma - blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca : 5 arresti : I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno effettuato dei mirati controlli del territorio con perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di droga e armi, arrestando 5 persone. ...

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo : il programma dei concerti dal 23 al 29 luglio : Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare con workshop, incontri e spettacoli. Questa settimana in programma: ...