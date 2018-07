La nuova vita di Fuorigrotta un esempio per la città

Fifa 19 - tutte le novità / Video - ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Andrea Pirlo e la sua nuova vita tra panchina e tv. Ma c'è un problema : La trattativa tra l'ex campione del mondo e la Federcalcio era già praticamente conclusa, ora un intoppo che rischia di mettere a serio rischio l'attesissimo ritorno in azzurro di Pirlo, 116 presenze ...

nuova patch per Asus ZenFone 4 dal 25 luglio : le novità registrate : Ci sono alcuni smartphone che pur non potendo contare su grosse campagne pubblicitarie stanno ottenendo un discreto successo in Italia, come nel caso dell'Asus ZenFone 4, che negli ultimi mesi ha potuto contare anche su un prezzo più basso rispetto a quanto avvenuto in precedenza sul web. Merito dell'arrivo sul mercato del predecessore, ma anche di una domanda che stava iniziando a rallentare, al punto che le richieste sono tornate ad essere ...

Come sarà la nuova stagione di Codice - il programma della Rai che racconta la vita digitale - : La giornalista e volto del Tg1 ha raccolto ormai da anni in Rai la sfida di raccontare i punti di contatto meno conosciuti tra scienza e quotidianità, "sperimentando nuovi modi di rappresentare le ...

Come sarà la nuova stagione di Codice - il programma della Rai che racconta la vita digitale : Lunedì 26 luglio alle 23.30 torna su Rai Uno Codice - La vita è digitale, trasmissione dedicata alle sfide del futuro e a Come le tecnologie influenzano - nel bene e nel male - le nostre vite. Autrice e conduttrice del programma, giunto alla sua seconda edizione, sarà ancora una volta Barbara Carfagna. La giornalista e volto del Tg1 ha raccolto ormai da anni in Rai la sfida di raccontare i punti di contatto meno conosciuti ...

Meghan Markle/ La richiesta a mamma Doria Ragland e la risposta : “concentrarsi sulla nuova vita” : Meghan Markle, la sposa del Principe Harry avrebbe paura di vedere il padre; la richiesta a mamma Doria Ragland e la risposta: “concentrarsi sulla nuova vita”.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 05:05:00 GMT)

Coppa Italia 2018-19 – Si inizia il 29 luglio! Ecco tabellone - calendario e novità della nuova edizione [FOTO] : Definito il tabellone della Coppa Italia 2018-2019: si nizia il 29 luglio, ma i primi appuntamenti per le squadre della Serie A saranno dal 12 agosto in poi In attesa del calendario ufficiale della prossima Serie A, questa sera a Milano sono stati definiti il tabellone ufficiale e il calendario completo della Coppa Italia 2018-2019. Si inizia il 29 luglio, ma senza squadre di Serie A in campo. Apriranno, come di consueto, le formazioni di ...

Vi ricordate di Simona Tagli? Ecco la nuova vita della sexy valletta di Domenica In : Bella, brava e simpatica. Per sfondare nel mondo dello spettacolo, le qualità di certo non le mancavano. Eppure Simona Tagli , dopo un periodo di grande successo televisivo, è sparita dalla scene. Chi ...

Vi ricordate di Simona Tagli? Ecco la nuova vita della sexy valletta di Domenica In : Bella, brava e simpatica. Per sfondare nel mondo dello spettacolo, le qualità di certo non le mancavano. Eppure Simona Tagli, dopo un periodo di grande successo televisivo, è sparita...

Nel primo teaser di The Walking Dead 9 la nuova vita di Rick e l’unione di Daryl e Maggie : Il Comic-Con 2018 domani regalerà al pubblico il primo trailer di The Walking Dead 9 ma, intanto, fino ad allora i fan potranno fare un primo salto nella nuova Alexandria grazie al primo teaser. Proprio poco fa, AMC ha deciso di pubblicare il primo video promo della nuova stagione in onda da ottobre rimandando l'appuntamento con il trailer proprio a domani pomeriggio quando si terrà il panel della serie nell'evento di San Diego. Il primo ...

Daniela Ferolla/ L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde : tante novità in arrivo : Daniela Ferolla. L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde: tante novità in arrivo per l'edizione 2018-2019 del fortunato programma culinario(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Fabio Rovazzi : “Fedez ha una nuova vita - è diventato papà e ha altre priorità. Nessun trauma” : Perché con questa voce qua… Fabio Rovazzi fa quello che vuole. E anche l’amicizia con Fedez, in buona sostanza, è finita. Non c’è bisogno di scomodare l’Olimpo dei Fab Four, ma se si sono cominciati a guardare un po’ in cagnesco loro, figuriamoci Fabio PiccolRovazzi e Federico Leonardo Lucia. È lo stesso Rovazzi a dichiararlo definitivamente in un’intervista al settimanale Oggi. “Federico ha una nuova vita, è diventato papà e ha altre priorità”. ...

Rovazzi : "Fedez ha una nuova vita - è diventato papà - ha altre priorità" : "Federico ha una nuova vita, è diventato papà e ha altre priorità". Così Fabio Rovazzi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha parlato del rapporto, ormai finito, con Fedez. Il cantante del tormentone "Andiamo a comandare" ha aggiunto: "Nessun trauma e nessuna chiusura. I cambiamenti non implicano necessariamente la chiusura dei rapporti con chi ti ha accompagnato per un pezzo di strada".Sul "giallo" del ...

Maradona - nuova vita in Bielorussia : ecco la reggia da 20 milioni di dollari : L'ultima sfida di Diego Armando Maradona l'ha portato in Bielorussia, precisamente a Brest . Città di 300mila abitanti al confine con la Polonia, sede della Dinamo che ha incoronato El Pibe de Oro ...