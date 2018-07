La nuova stagione di Radio 24

Tesoro - nominati i vertici da Tria. Cdp - via alla nuova stagione : ROMA - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria vince la partita degli assetti del Tesoro. il consiglio dei ministri ha nominato la terna di funzionari destinati a gestire la politica economica nei prossimi mesi a partire ...

Serie A : Dazn - Premium - Sky - accordi e costi. Come fare (e quanto si paga) per la nuova stagione del calcio in tv : Quando manca meno di un mese al debutto della nuova Serie A, fissato per sabato 18 agosto, i calciofili sono avvisati: se vuoi vedere tutto devi pagare di più. Il conto sarà infatti più salato rispetto alla scorsa stagione per chi si accomoderà sul divano per godersi lo spettacolo. Non basterà un solo abbonamento e non tutto si potrà guardare sulla vecchia cara tv. Tutta “colpa” di Dazn (si pronuncia Dazone) che ha acquistato un ...

Come sarà la nuova stagione di Codice - il programma della Rai che racconta la vita digitale : Lunedì 26 luglio alle 23.30 torna su Rai Uno Codice - La vita è digitale, trasmissione dedicata alle sfide del futuro e a Come le tecnologie influenzano - nel bene e nel male - le nostre vite. Autrice e conduttrice del programma, giunto alla sua seconda edizione, sarà ancora una volta Barbara Carfagna. La giornalista e volto del Tg1 ha raccolto ormai da anni in Rai la sfida di raccontare i punti di contatto meno conosciuti ...

nuova stagione al Teatro Petruzzelli di Bari - da Verdi a Puccini : A settembre gli spettacoli proseguiranno con il Barbiere di Siviglia del Rossini Opera Festival , con la regia di Pierluigi Pizzi, mentre ad ottobre ci sarà La voix humaine di Francis Poulence, con ...

Faranno una nuova stagione di “Buffy l’ammazzavampiri” : È iniziata la produzione di una stagione di Buffy l’ammazzavampiri, una delle serie tv per adolescenti più apprezzate degli anni Novanta: la notizia non è ancora ufficiale ma è stata confermata da più fonti fra cui Variety e lo Hollywood The post Faranno una nuova stagione di “Buffy l’ammazzavampiri” appeared first on Il Post.

Annunciato primo personaggio transgender in Supergirl 4 - al Comic-Con il trailer e il cast della nuova stagione : Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al Comic-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di Supergirl 4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione. L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di ...

I Medici 2 - su Twitter il primo teaser della nuova stagione : Nuovo teaser per I Medici 2, l’attesissimo secondo capitolo della serie ideata da Frank Spotnitz che ritorna su Rai 1 il prossimo 2 ottobre salvo imprevisti

Doctor Who - Jodie Whittaker presenta la nuova stagione al San Diego Comic-Con (video) : Il Doctor Who torna al San Diego Comic-Con e lo fa per presentare la sua nuova stagione completamente rinnovata rispetto al passato con l'arrivo del primo dottore donna nella storia della serie, interpretata da Jodie Whittaker.Undicesima stagione e tredicesimo dottore per la storica serie tv di BBC (in Italia su Rai 4), in partenza il prossimo ottobre con alla guida Chris Chibnall (Brodchurch) al posto di Steven Moffat. Il lavoro perfetto ...

I Medici 2 - il primo teaser della nuova stagione con Lorenzo il Magnifico : Oramai manca poco, sul set della seconda stagione de I Medici fervono i lavoro ed è possibile grazie ad un breve teaser vedere in tutto il suo splendore Lorenzo il Magnifico ossia l’attore inglese Daniel Sharman (Teen Wolf e Fear the walking dead). Il tweet annuncia con “immenso piacesere – madame e messeri – la presentazione in esclusiva: È con immenso piacere, Madame e Messeri, che vi presentiamo un esclusivo teaser ...

American Horror Story Apocalypse : rivelato il tema della nuova stagione con l’Anticristo e i primi poster in diretta Facebook : Ryan Murphy e i suoi sanno bene stuzzicare i fan di American Horror Story e proprio poco fa, in una diretta Facebook, ha mostrato quello che sembra essere il primo poster ufficiale della nuova stagione. Bocche cucite ancora sul tema? Non più. Una diretta Facebook sta tenendo incollati migliaia di fan in tutto il mondo mostrando piccoli poster della nuova stagione, con quello che potrebbe essere l'Anticristo, figlio di Tate e Vivien di Murder ...

Daniela Ferolla/ L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde : tante novità in arrivo : Daniela Ferolla. L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde: tante novità in arrivo per l'edizione 2018-2019 del fortunato programma culinario(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Verissimo 2018 – 2019 : ecco quando inizia la nuova stagione con Silvia Toffanin : Svelata la data di messa in onda di, contenitore pomeridiano del sabato pomeriggio di canale 5 Tempo d’estate, di tuffi di a mare, di montagne e di vacanze. Tuttavia, i palinsesti televisivi non hanno soste e noi siamo in grado di svelarvi per primi la data di messa in onda del rotocalco pomeridiano del sabato pomeriggio di canale 5 dedicato al gossip e alla cronaca rosa che vede alla conduzione, da anni, la bravissima Silvia ...

OPEL CUP 2018 : inaugura la nuova stagione calcistica : OPEL si conferma sempre più presente nel mondo del calcio. La OPEL CUP 2018, un mini-torneo di livello internazionale, si svolgerà per la prima volta domenica 5 agosto a partire dalle ore 13 alla...