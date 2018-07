La notte di Andrea Bocelli | ospiti ed anticipazioni e quando in TV

La notte da incubo di Andrea Bocelli : "Non potevamo sapere cosa sarebbe successo" : "Erano circa le 2 di notte, io ero da poco rientrato da Torre del Lago, dove mi trovavo per le prove del Festival Puccini, e in casa c'era molta gente, circa una ventina di persone, i miei figli, mia ...

Ladri nella notte nella villa di Andrea Bocelli : Disavventura la scorsa notte per Andrea Bocelli. Il tenore, che stava dormendo con la sua famiglia nella villa sul lungomare di Forte dei Marmi, ha ricevuto la visita dei Ladri.I rapinatori sono stati fermati in tempo dalla sorveglianza interna, che li ha messi in fuga. A riportare l’accaduto è il quotidiano Il Giorno, che racconta come i banditi si siano ritrovati faccia a faccia con i vigilantes.prosegui la letturaLadri nella notte ...

Andrea Delogu / Protagonista del "capodanno dell'estate" con Ema Stokholma (notte Rosa 2018) : Andrea Delogu, volto e voce degli appuntamenti musicali dedicati alla Notte Rosa 2018, questa sera sarà Protagonista di un dj set con Ema Stokholma. Tra i vari appuntamenti, anche...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:54:00 GMT)

La notte di Andrea Bocelli a Verona - l’evento benefico in Arena a settembre : prezzi dei biglietti in prevendita : L'8 settembre alle ore 20:30 ci sarà La notte di Andrea Bocelli a Verona: i biglietti sono disponibili su Vivaticket.it a partire da 105,4 euro (gradinata non numerata), 159 euro (poltroncina numerata), 212 euro (poltrona di tribuna), 318 euro (poltrona rossa), 371 euro (poltronissima blu), 530 euro (poltronissima blu centrale). Grazie all'acquisto del Platinum VIP Experiece (da 424 euro a 954 euro in base alla posizione nell'Arena e ai ...

La notte della Taranta - pizzica d autore con Andrea Mirò : Andrea Mirò è la seconda donna ad assumere il ruolo di maestro concertatore per la Notte della Taranta , dopo Carmen Consoli. A lei il compito di chiudere le danze con il Concertone del 25 agosto a ...

Verona : l'8 settembre in Arena 'La notte di Andrea Bocelli' : Verona, 27 set. (AdnKronos) - L’8 settembre, in Arena, sarà “La notte di Andrea Bocelli”. L’evento, a scopo benefico, vedrà sul palcoscenico numerosi ospiti internazionali e oltre 400 artisti, compresi l’orchestra e il coro della Fondazione Arena. La serata, che farà parte di una maratona solidale,

La notte del Maestro - il successo benefico dell’evento dedicato ad Andrea Pirlo : I proventi derivati dall’incasso del botteghino e dalle attività presenti su CharityStars sono stati equamente donati a Il Volo di Pietro Onlus e a Fondazione Vialli e Mauro È trascorso un mese esatto da La Notte del Maestro, la serata straordinaria che ha visto oltre 48 mila spettatori allo stadio San Siro e più di 1 milione e 100 mila telespettatori incollati alla TV, celebrare uno dei calciatori più forti di sempre: Andrea Pirlo. La partita ...

Il 1º luglio non perdete - su Radio2 - la 'notte rosa' a Riccione. Ci sarà anche Andrea Delogu - : A Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a Rai Radio2 e Ciné Le Giornate Estive di Cinema. Dal 1° al 7 ...

Apre la Chimera - poi Colombina - Sant'Andrea e Colcitrone : seconda notte di prove : LA CRONACA La sessione della Chimera inizia puntuale alle 20,30. Parsi e Vernaccini iniziano a colpire il tabellone facendo una corte sempre più insistente al pomodoro, ma fermandosi sulla soglia del ...

notte bollente per Andrea Damante nella discoteca milanese? E Giulia lo blocca sui social : Dopo la fine della storia d'amore con Giulia De Lellis , Andrea Damante è tornato al centro del gossip. A solo una settimana di distanza da quando dichiarava ai quattro venti il suo amore per l'...