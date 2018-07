LA NOTTE DEL COCOMERO 2018 Rione San Giacomo Città di Castello Venerdì 27 luglio

OTTAVIA CASAGRANDE/ Racconta la vita del nonno Raimondo Lanza di Trabia nel libro "Quando si spense la NOTTE" : OTTAVIA CASAGRANDE presenta il libro 'Quando si spense la notte', storia del nonno Raimondo Lanza di Trabia, tra spionaggio e la grande passione per le donne.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Festival Calabrese dell’Astronomia - la lunga NOTTE della Luna : il 27 luglio osservazione dell’eclissi totale e di Marte in opposizione : “Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del Sole, e a me la tua.” Così Leopardi descrive, nelle Operette Morali, nell’originale dialogo tra la Terra e la Luna quello che si verificherà il giorno 27 prossimo venturo. Il nostro pianeta giocando a rimpiattino con il Sole tira questo brutto tiro alla Luna. In verità durante le eclissi totali il nostro satellite riceve la luce del Sole ma è ...

Odissea nello spazio (sconosciuto) antipasto della NOTTE Europea dei Ricercatori 2018 : Rappresentano il 96% del nostro Universo ma sono invisibili agli occhi (e a ogni più sofisticato strumento): sono la materia e l’energia oscura, il più grande enigma della cosmologia moderna. A raccontare gli affascinanti misteri di questo Universo oscuro sarà Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione di uno degli incontri di avvicinamento della Notte Europea dei Ricercatori ...

Il museo di Visconti e il cinema del futuro - tutto in una NOTTE : La villa pieds dans l'eau sul Lario, è imponente e importante. Pianta quadrata, due piani, scalinate digradanti verso l'acqua, torretta panoramica, foresteria, darsena, scuderie e 110mila metri quadrati di parco, tra il lago e il mito.Benvenuti a Villa Erba, Cernobbio, sponda occidentale del lago di Como, "Te, Lari maxime", un posto - come si dice - da cinema. Fu costruita fra il 1898 e il 1901 dai maggiori industriali farmaceutici dell'epoca, ...

Ultima NOTTE dell'archeologia al Museo della Città di Livorno : In programma " Letture e Musica ispirate all'archeologia: la medicina antica, dal mito alla scienza" . Orario di spettacolo: repliche ogni 30 min a partire dalle ore 21.15 , durata 20 min c.a., . E'...

Spettacolo in cielo domani 27 luglio : la Luna si tinge di rosso - è la NOTTE dell’Eclissi totale più lunga del secolo : E’ l’evento astronomico più atteso dell’anno: l’Eclissi totale di Luna del 27 luglio, la più lunga del secolo, uno Spettacolo imperdibile, in grado di emozionare adulti e bambini. L’eclissi che andrà in scena domani è speciale per tanti motivi, e tra questi, il fatto che, dopo tante “Superlune” (con il satellite al perigeo, nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita), con una dimensione apparente della Luna ...

‘MEETmeTONIGHT’ entra nel circuito della NOTTE europea dei ricercatori : La due giorni di divulgazione scientifica “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca” diventa nel 2018 e 2019 evento

Vigili di NOTTE a Vico Equense : pagano gli imprenditori della Marina d'Equa : Vico Equense - Gli imprenditori turistici della Marina d'Equa si autotassano. E decidono di sponsorizzare i Vigili urbani. Una partnership, quella sancita di recente con il comune, che permetterà agli ...

"Toccar - vedere e leggere" Ecco la NOTTE dell'Opera : ... aperitivo con Brockhaus prima dell'Opera La Lega attacca: «Flauto magico, un'indegna predica politica» L'Elisir mette tutti d'accordo: «Meravigliosa, voto 10» , Le video-interviste al pubblico, ...

Arriva l’Eclissi lunare totale da record : sarà una NOTTE imperdibile - ecco perché è speciale. Tutte le INFO UTILI sull’evento del secolo : Il 27 luglio 2018 sarà una grande notte per l’astronomia, per 3 motivi: Marte sarà in opposizione, cioè in posizione opposta rispetto al Sole e mai così vicino da 15 anni a questa parte; Marte e la Luna Piena saranno in congiunzione, distanti meno di 10 gradi; La Luna passerà attraverso l’ombra della Terra, producendo l’Eclissi lunare più lunga del secolo. Gran parte del Pianeta potrà ammirare l’ombra rossastra della ...

Esplosione a Plello - ieri NOTTE l'allarme nella zona del laghetto

Stregati dalla luna e da Dario Cassini nella NOTTE dell’eclissi lunare più lunga del secolo : Stregati dalla luna o da Dario Cassini? E perché non da entrambi? Sarà il comico – astrofilo per una notte di simpatia e di avvistamenti che, venerdì 27 luglio ore 21.30, salirà sul palco de Le Terrazze Teatro Festival, la kermesse diretta dal produttore Achille Mellini, per dare vita al suo divertentissimo show proprio durante un evento straordinario, quello legato all’eclissi lunare più lunga del secolo. Da sempre intorno alla luna ...

UNIVERSITÀ. 'MEETmeTONIGHT' ENTRA UFFICIALMENTE NEL CIRCUITO DELLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI : Tutte le iniziative convergeranno attorno a cinque grandi aree tematiche: 'Scienza e Tecnologia', 'Cultura e Società', 'Ambiente', 'Salute' e 'Patrimonio Culturale', all'interno delle quali sono ...

La NOTTE DEL giudizio diventa una serie tv in uscita a Settembre : La notte del giudizio espande il suo universo, dopo l’ultimo film ora nelle nostre sale (La prima notte del giudizio) The Purge diventa anche una serie tv in esclusiva (per ora) USA. Questa serie sarà composta da dieci episodi e usciranno dal 4 Settembre su tutte le reti via cavo statunitensi in particolare nel canale Syfy, la trama è sempre la stessa dei film: in un’America governata da un immaginario partito totalitario, una volta ...