La MotoGp resta su Sky Sport | rinnovati i diritti fino al 2021

MotoGp - Dovizioso resta con i piedi per terra : “obiettivo Mondiale? E’ ipotizzabile - ma non possiamo pensarci” : Il pilota della Ducati ha elencato i problemi che gravano sulla Desmosedici, sottolineando però che la velocità c’è per ottenere un buon risultato ad Assen Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, la Ducati si prepara per il Gp di Assen, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Andrea Dovizioso ha ottenuto tre podi su questo tracciato, di cui due terzi posti (2011 e 2012) ...

MotoGp 2018. Tra alti e bassi - Lorenzo resta sempre un mistero : L'uomo del giorno è senza dubbio Jorge Lorenzo. Nel bene e nel male. Il penta iridato non è più la fotocopia sbiadita del pilota che martellava gli avversari dal primo giro. È ancora lui, come prima, ...

Honda - Marquez : "Io in Formula 1? Al momento preferisco restare in MotoGp" : Pedrosa: "Non so ancora cosa farò l'anno prossimo". Lorenzo: "La mia priorità era restare in Ducati, poi ho capito che volevano sostituirmi"

MotoGp - le rivelazioni di Petrucci : “vado in Ducati per restarci. Lorenzo? La Honda aveva chiamato anche me” : Danilo Petrucci ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni dopo l’ufficialità del trasferimento alla Ducati Giornata di annunci e ufficialità quella di ieri, Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati hanno acceso il mercato piloti, condito anche dal rinnovo di Syahrin con la Tech3. Ore frenetiche ma anche dolci per il pilota della Pramac, che realizza finalmente il sogno di una vita, inseguito e conquistato a colpi di podi e ...

CLASSIFICA MotoGp / Mondiale Piloti - Gp Italia 2018 (Mugello) : Marquez resta 1^ Valentino Rossi lo avvicina : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MotoGp - doppietta Ducati al Mugello : vince Lorenzo davanti a Dovizoso. Rossi terzo - Marquez scivola e resta a secco : Mugello - Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGp del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la ...

MotoGp - GP Mugello 2018. Marc Marquez : 'Restare con i piedi per terra' : I piloti HRC arrivano al Mugello in condizioni molto diverse, con Marc Marquez da leader del Mondiale e Pedrosa addirittura decimo. Il 6 volte campione del Mondo ha vinto in Italia in tutte le classi: ...

MotoGp - Iannone svela : “salire sul podio sarebbe bellissimo. Futuro? La mia priorità è restare in Suzuki” : Quarto posto per Andrea Iannone nelle qualifiche del Gp di Le Mans, il pilota della Suzuki non nasconde di sognare l’ennesimo podio della sua stagione Un ottimo quarto posto, un risultato esaltante che permette ad Andrea Iannone di continuare questo suo momento positivo. Il pilota della Suzuki ha chiuso le qualifiche del Gp di Le Mans a 269 millesimi dalla pole position record del francese della Tech3 Johann Zarco, aprendo così la seconda ...

MotoGp - niente di rotto per Crutchlow : la sua presenza al Gp di Le Mans resta però in dubbio : Sottoposto a tutti gli esami del caso, Crutchlow non ha riportato fratture ma è al momento ancora ricoverato in ospedale: la sua presenza sulla griglia di partenza resta dunque in dubbio Il peggio è scongiurato, Cal Crutchlow non ha riportato fratture dopo il violento highside che lo ha visto protagonista durante la Q1 delle qualifiche del Gp di Le Mans. Sbalzato dalla moto e caduto rovinosamente sull’anca destra, il pilota britannico è ...