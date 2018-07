La MotoGP ancora su Sky per i prossimi 3 anni Accordo con Dorna fino al 2021 | tutti i GP

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGP? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

MotoGP Germania : Marquez ancora re - Rossi secondo : SACHSENRING - Marc Marquez, e chi se no? Numeri da capogiro per lo spagnolo nel Gp di Germania: l Sachsenring è un feudo del re del Motomondiale, che qui vince ininterrottamente dal 2010: un successo ...

MotoGP - Marquez è ancora una volta poleman al Sachsenring : le IMMAGINI più belle delle qualifiche : Grandi emozioni sul circuito del Sachsenring, le qualifiche valide per il Gp di Germania hanno incoronato per la nona volta di fila Marc Marquez Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e ...

MotoGP Germania - Libere3 : ancora Iannone! Rossi è 4° : SACHSENRING - Le Libere 3 parlano italiano. Andrea Iannone vola e si prende il miglior tempo con Suzuki. Poi ecco Petrucci, a 99 millesimi, seguito da Crutchlow. Bene anche Rossi che recupera dopo la ...

MotoGP – Pedrosa verso il Sachsenring : “dobbiamo migliorare ancora” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp di Sachsenring: le parole dello spagnolo prima del Gp di Germania Una gara non troppo soddisfacente, quella di Assen, per Dani Pedrosa: lo spagnolo della Honda, pronto ad annunciare il suo futuro, adesso si concentra sul weekend di gara del Sachsenring. Pronto a far meglio, in attesa di iniziare una nuova avventura dopo l’addio a Honda, che ha deciso di sostituirlo con Jorge Lorenzo, ...

MotoGP - Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : 'posso ancora vincere' : Sul titolo di campione del mondo Dovizioso ci crede: 'assolutamente sì. dice convinto di poterlo ancora ottenere I punti non sono tanti, sono tantissimi, anche perché stiamo parlando di Marquez, ma ...

MotoGP – Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : “posso ancora vincere” : Andrea Dovizioso parla alla World Ducati Week 2018 della sua stagione in MotoGp dopo la caduta che l’ha visto protagonista in Catalunya alla World Ducati Week 2018 si è presentata oggi la nuova Monster 1200 25° anniversario. A prendere parte all’evento del team di Borgo Panigale anche il pilota di MotoGp più rappresentativo della squadra italiana: Andrea Dovizioso. Il motociclista, che questo weekend sarà impegnato sul circuito di ...

MotoGP - Catalogna : vince ancora Lorenzo davanti a Marquez e Rossi : Jorge Lorenzo bissa il successo di due settimane fa al Mugello e si porta a casa un'altra vittoria fondamentale nel gran premio di casa in Catalogna, a Montmelò. Il pilota spagnolo della Ducati è stato praticamente perfetto e dopo la pole position conquistata ieri pomeriggio è stato bravo anche in gara e che ha dovuto solo rimettere al suo posto Marc Marquez che alla partenza si era messo davanti a tutti. Il campione del mondo in carica ha ...

MotoGP – Vinales sorridente al Montmelò : “sono contento - ma dobbiamo ancora migliorare” : Le sensazioni di Maverick Vinales al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya: lo spagnolo della Yamaha positivo e fiducioso E’ terminata da qualche minuto la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya, che ha visto Jorge Lorenzo piazzarsi in testa alla classifica dei tempi, davanti a tutti i suoi rivali. Positivo secondo tempo per Iannone, seguito da un buon Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha ...

MotoGP - Daniel Pedrosa : “Non posso ancora svelare ciò che farò. Ero a conoscenza della decisione della Honda” : “Mi scuso con voi ma ancora non ho le idee chiare per dirvi cosa farò. Ho alternative e non escludo alcuna opzione (Yamaha Petronas, ritiro ecc.). Inaspettata la decisione della Honda nei miei confronti? No, avevo inteso quale sarebbe stata l’evoluzione del mio accordo. Già da qualche tempo sto facendo le mie valutazioni, guardando al futuro”. Con queste parole Daniel Pedrosa ha espresso la propria posizione, dopo che la Honda ...

MotoGP - Petrucci show : “mi son sentito come i… cornuti. La firma con Ducati? Ancora non c’è stata” : Danilo Petrucci ha parlato del suo passaggio in Ducati, sottolineando come Ancora la firma sul nuovo contratto non sia Ancora arrivata Manca Ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’obiettivo di una vita. Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto di Lorenzo che, dall’anno prossimo, passerà ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Mondiale nelle mani di Marquez - ma classifica accorciata. Tutto ancora in gioco : Dopo il sorprendente Gran Premio del Mugello e l’ancor più sorprendente settimana di mercato piloti, il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per il secondo dei quattro appuntamenti in terra spagnola, più precisamente al Montmelò di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Una gara che, dopo quanto successo nello scorso weekend, assume un valore ulteriore, con una classifica generale che, improvvisamente, si è riaperta, dopo che Marc Marquez ...

MotoGP Mugello 2018 - ancora Iannone nelle libere 2. Risultati e tempi : L'abruzzese si ripete dopo l'exploit del pomeriggio Motogp Mugello 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8, Il calendario della Motogp 2018 CLASSIFICA PILOTI - COSTRUTTORI