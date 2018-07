La morte di un manager dispotico e il futuro degli operai FCA

morte Marchionne - De Laurentiis : “più grande manager degli ultimi 20 anni” : “Marchionne è stato probabilmente il più grande manager italiano dell’ultimo ventennio. Una grande perdita per il mondo dell’imprenditoria”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rende omaggio così, su Twitter, a Sergio Marchionne.L'articolo Morte Marchionne, De Laurentiis: “più grande manager degli ultimi 20 anni” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sergio Marchionne - la morte del manager colpisce i politici italiani : i messaggi di cordoglio : Il mondo della politica si stringe intorno alla famiglia di Sergio Marchionne, il manager italiano scomparso in mattinata: i messaggi a lui dedicati Sergio Marchionne, dopo una carriera contraddistinta da successi, è morto all’età di 66 anni. Nei giorni scorsi si era appreso che il manager si trovava in uno stato di coma irreversibile, dopo l’intervento alla spalla destra, risalente a fine di giugno. Una notizia che ha ...

Marchionne - la morte del manager 'mago' sui siti di tutto il mondo : Roma, 25 lug., askanews, - I primi siti esteri che hanno lanciato la notizia della morte di Sergio Marchionne sono stati probabilmente quelli svizzeri, poi l'annuncio del decesso dell'ex ad della Fiat ...

morte Sergio Marchionne - così la stampa mondiale ricorda il manager della svolta : Il cordoglio del mondo dello sport e della finanza procede di pari passo con l'annuncio dei principali quotidiani internazionali, stampa mondiale che omaggia la figura di Marchionne. Formula 1, tutti ...

morte Marchionne : la malattia. Cosa è successo al manager morto in Svizzera : È morto nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. È massimo il riserbo sulla malattia che ha colpito il manager. Niente filtra dall’Universitätsspitall, l’ospedale in cui si trovava ricoverato dal 27 giugno per ”un’operazione dalla ...

Alessandro Fiori/ I misteri sulla morte del manager (Speciale Chi l’ha visto?) : Lo Speciale di Chi l’ha visto? fa il punto sui tanti dubbi ancora da chiarire sulla morte in Turchia del giovane manager italiano Alessandro Fiori in circostanze misteriose.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:07:00 GMT)

“Spaventoso”. Marchionne : succede sui social mentre il manager lotta tra la vita e la morte : Le drammatiche condizioni di salute di Sergio Marchionne, ormai ex amministratore delegato Fc, hanno colpito particolarmente l’Italia, che proprio in queste ore sta ricordando la sua figura attraverso i tanti servizi a lui dedicati in tv e sui giornali. Ancora una volta, però, il nostro Paese non pare proprio riuscire a evitare polemiche anche di fronte a una situazione così delicata. Sopratutto attraverso i social, dove gli ...

Francavilla - uccide la moglie e la figlia 11enne : 8 ore di follia del manager pescarese. Depresso dopo morte della madre : CHIETI Un dramma familiare durato 8 ore, con un bilancio terribile di tre morti, e con un perché da ricercare nella testa e soprattutto nel cuore di quel papà. Un tarlo dal nome...