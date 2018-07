La mappa di Dying Light 2 sarà enorme | ben quattro volte più grande di quella di Dying

eurogamer

(Di giovedì 26 luglio 2018) A memoria, ladinon era proprio piccolissima, unacittà infestata da letali zombi che potevamo esplorare liberamente a piedi nella sua vastità. Forse non sorprendentemente,2 demolirà gli standard del primo capitolo, proponendo unabenpiù.Lo ha ammesso lo stesso lead game designer Tymon Smektała, in forze a Techland, che ha lanciato questa interessante indiscrezione nel corso di una intervista concessa a Gaming Bolt, poi riportata da VG24/7. Avremo a disposizione unametropoli, con tutti i servizi e le strutture che potremo aspettarci da unacittà.Smektała ha confermato la presenza della modalità cooperativa, che perònettamente diversa dadel precedente capitolo tenendo conto di come le nostre scelte plasmeranno il volto della città. Ogni giocatore, giocando insieme, potrà fare le ...