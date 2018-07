La mano pesante di Salvini e Raggi sul Camping River

Tour de France 2018 : mano pesante degli organizzatori. Stop ai fumogeni - si rischia un anno di carcere : mano pesante degli organizzatori dopo le aspre polemiche su quanto successo in modo particolare sull’Alpe d’Huez, con la caduta che ha costretto al ritiro VIncenzo Nibali. Non è stato questo però l’unico episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei corridori. Dopo il primo annuncio di ieri, oggi arriva l’ufficialità attraverso un tweet: per correre ai ripari ora, l’utilizzo dei fumogeni al passaggio dei ...

Due retrocessioni - 6 fallimenti e 12 ripescaggi - è caos : mano pesante in Serie A - tra colpi di scena e clamorosi ribaltoni - ecco le squadre coinvolte [DETTAGLI] : E’ una giornata fondamentale per il calcio italiano, iniziano infatti oggi i processi che riguardano Parma e Chievo, i due club sono a serio rischio retrocessione, sono in arrivo infatti richieste pesantissime da parte della Procura. Partiamo da Chievo. Il club è accusato di plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, contestate ben 15 operazioni e trenta calciatori coinvolti, valore’gonfiato’ per consentire al club di ...

Dl dignità : Meloni - spero che Lega ci metta mano pesantemente (2) : (AdnKronos) – Entrando nel merito del provvedimento, “temo che non ci voglia l’Inps -sottolinea Meloni- per dirci che se tu rendi più rigidi i contratti di lavoro non avrai più lavoro, ma avrai meno lavoro. Questo principio lo contestavamo alla sinistra e non possiamo non contestarlo al governo grillo-leghista. Come centrodestra abbiamo sempre detto che la sfida era rendere più facile assumere e mettere nelle condizioni chi può ...

Dl dignità : Meloni - spero che Lega ci metta mano pesantemente (2) : (AdnKronos) – Entrando nel merito del provvedimento, “temo che non ci voglia l’Inps -sottolinea Meloni- per dirci che se tu rendi più rigidi i contratti di lavoro non avrai più lavoro, ma avrai meno lavoro. Questo principio lo contestavamo alla sinistra e non possiamo non contestarlo al governo grillo-leghista. Come centrodestra abbiamo sempre detto che la sfida era rendere più facile assumere e mettere nelle condizioni ...

Dl dignità : Meloni - spero che Lega ci metta mano pesantemente : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Sul decreto legge dignità, “per rispetto ai cittadini che hanno votato centrodestra e che erano maggioritari e che sicuramente non sono d’accordo con questa impostazione, credo che la Lega dovrebbe metterci le mani pesantemente”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione ’24 mattina’ su Radio 24.“I temi economici -spiega- sono ...

Dl dignità : Meloni - spero che Lega ci metta mano pesantemente : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Sul decreto legge dignità, “per rispetto ai cittadini che hanno votato centrodestra e che erano maggioritari e che sicuramente non sono d’accordo con questa impostazione, credo che la Lega dovrebbe metterci le mani pesantemente”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione ’24 mattina’ su Radio 24.“I temi economici -spiega- ...

Multa a chi compra dagli ambulanti in spiaggia. mano pesante di Salvini : Multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticati sulla spiaggia. E' quanto prevede la direttiva del ministero dell'interno "...