La luce in fondo al tunnel | Ferguson torna a parlare dopo l’emorragia cerebrale | “non

(Di giovedì 26 luglio 2018) L’ex allenatore del Manchester United ha parlato della sua malattia, sottolineando che senza l’aiuto tempestivo dei medici non sarebbe sopravvissuto L’ex allenatore del Manchester United Alexha parlato pubblicamente per la prima volta da quando ha avuto un’emorragiaa maggio. In un breve video pubblicato sul Twitter ufficiale dello United, il 76enne ex allenatore ha ringraziato coloro che si sono presi cura di lui in ospedale ed ha promesso dire a guardare la squadra nella prossima stagione. LaPresse/Reuters “Ciao, solo un messaggio veloce“, ha detto. “Prima di tutto per ringraziare lo staff medico del Macclesfield e del Salford Royal Hospital. Credetemi, senza quelle persone che mi hanno dato così tanta cura, oggi non sarei seduto qui. Da parte mia e della mia famiglia vi ringrazio molto“, ha detto ...