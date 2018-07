La Lazio parte in salita : Napoli - poi Juve. La Roma comincia a Torino - CR7 a Verona. Derby Capitale il 30/9 : La nuova serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e...

Calendario Serie A 2018/2019 : si parte con Lazio-Napoli. Juve-Napoli alla 7^ giornata : Calendario Serie A- Pronti via, si partirà il 19 agosto. 1^ giornata con Lazio-Napoli come big match. La Juve esordirà contro il Chievo a Verona. Milan in casa con il Genoa. alla 7^ giornata sfida tra Juventus-Napoli. Calendario COMPLETO 1° giornata (19/08/2018 – 20/01/2019) Atalanta-Frosinone Bologna-SPAL Chievo-Juventus Empoli-Cagliari Lazio-Napoli Milan-Genoa Parma-Udinese Sampdoria-Fiorentina Sassuolo-Inter Torino-Roma 2° ...

Coppa Italia : Roma dalla parte della Juve - Lazio con il Napoli e le milanesi : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...

La nuova Lazio riparte dal passato : difesa a tre : Modulo che vince non si cambia. Simone Inzaghi riparte dalla difesa a tre. Nessun ripensamento. Neanche dopo qualche critica arrivata nel finale della passata stagione per i tanti, troppi gol ...

La guerra tra Juve e Lazio è finita : parte la trattativa per Milinkovic Savic : Intanto dall'entourage di Milinkovic Savic continuano ad arrivare importanti segnali d'apertura, quel like su Instagram del giocatore messo e subito rimosso ha in ogni caso fatto il giro del mondo ...

Albano Carrisi e Romina : nuove riveLazioni da parte della coppia Video : Nuovissime dichiarazioni da parte della nota coppia formata da Albano Carrisi [Video] e Romina Power, dichiarazioni che fanno gioire tutte le persone che hanno da sempre amato e sostenuto la loro unione. nuove indiscrezioni parlano di un secondo matrimonio tra i due: sono indiscrezioni che non sono state ancora confermate, ma neanche smentite. Ed è proprio questa la ragione che spinge i fan ad essere contenti e a sperare che questa notizia sia ...

Lazio - asta europea per Milinkovic-Savic si parte da 120 milioni di euro : ROMA - Sono giorni di calma apparente nel mondo Lazio. La società biancoceleste si sta muovendo sotto traccia su varie piste in vista della prossima stagione. Dal sondaggio per il difensore centrale del Sassuolo, Francesco Acerbi, ai nuovi ...