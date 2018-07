La Guida di Google riceve il suo restyling | come Gmail e Google Drive

Google - la Guida per impedire alle app di sbirciare i dati personali : Un anno fa Google annunciava che avrebbe smesso di ficcare il naso nella posta degli utenti per piazzare la pubblicità e così è stato. Ma che ne è delle app di terze parti che riescono ad accedere alle informazioni? Alcuni sviluppatori, secondo quando riporta il Wall Street Journal, hanno creato app che possono accedere agli account dei consumatori e scansionare i loro messaggi per scopi di marketing. Nel dubbio, come controllare chi vede cosa ...