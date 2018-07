La Guardia di Finanza sequestra 55 milioni all’ex patron dell’Ancona

Avellino - perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del club : Dalle prime ore di stamane è in corso una perquisizione della Guardia di Finanza di Avellino della sede amministrativa dell'Us Avellino, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura del ...

Traffico di sostanze stupefacenti : la Guardia di Finanza di Cagliari sequestra beni per circa 1 - 8 milioni di euro : Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari ha sottoposto a sequestro beni immobili, autovetture di lusso, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti bancari per un valore pari ...

Guardia di Finanza Chieti - Il Capitano Giuseppe Laganà è il nuovo Comandante : Chieti - Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti. Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Col. Serafino Fiore, ha avuto luogo presso la Caserma “Fin. C.V.M. Mario Tacconelli” la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Compagnia tra il Cap. Angela Luana Vallario – cedente – ed il Cap. Giuseppe Laganà – subentrante -. Il Capitano Vallario, ...

Si finge della Guardia di finanza per fare shopping senza pagare : Una perugina, incensurata, classe 1980, è entrata in un negozio di abbigliamento del centro di Bastia Umbra qualificandosi come appartenente alla guardia di finanza, così da carpire la fiducia del ...

Nullatenente con Ferrari - Porsche e Lamborghini : incastrato dalla Guardia di Finanza : Nullatenente ma con una collezione di auto di lusso e d'epoca tra Genova, Maranello, Mo,, Montecarlo, Costa azzurra e Regno Unito. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato numerose Ferrari, ...

Guardia di Finanza : Giulia Intrisano comandante della Tenenza di Modica : Il Tenente Giulia Intrisano, di origine laziale,alla guida della Tenenza della Guardia di Finanza di Modica. Succede al Capitano Alessandro Salvatore.

Palermo - blitz Guardia di Finanza : 28 arresti tra cui Giuseppe Corona - il “re del riciclaggio” : I Madonia gli avrebbero affidato il loro tesoro, tanti soldi da ripulire, e le scommesse dell’ippodromo. E’ il “re del riciclaggio” Giuseppe Corona il nome chiave dell’ultima inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di 28 persone: quattro ai domiciliari – tra cui un noto penalista palermitano – e 24 in carcere. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L’indagine è stata ...

Migranti - viveri per altre 24 ore sulle navi di Frontex e Guardia di Finanza : Saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore alle navi della Guardia di Finanza e di Frontex fermi al largo di Pozzallo con a bordo oltre oltre 430 Migranti. Sulla Protector ...

Abusivi delle gite in barca : altro blitz della Guardia di Finanza nel litorale di Taormina : ... nonché le connesse manifestazioni di illegalità, è una realtà che soprattutto nella stagione estiva, nel primo polo turistico siciliano, va ad inquinare il mercato e l'economia legale, a discapito ...

Leonardo sigla contratto con la Guardia di Finanza per fornitura ATR 72MP : Teleborsa, - Leonardo ha firmato con la Guardia di Finanza un contratto del valore di circa 44 milioni di euro per la fornitura di un ATR 72MP e dei relativi servizi di supporto tecnicologistico ed ...

Consulente del lavoro truffava l'INPS - scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza : Chieti - Scoperta truffa all’INPS per € 30.000. Consulente del lavoro architetta sistema di frode per evitare il pagamento dei contributi assistenziali e con la complicità di alcuni dipendenti, simula licenziamenti per garantirsi anche le indennità di disoccupazione. I militari della Compagnia di Lanciano, su specifiche direttive impartite dalla locale Procura della Repubblica, hanno scovato uno studio professionale ubicato in Val di ...

Basilicata - governatore Pittella (Pd) ai domiciliari : operazione della Guardia di Finanza sul sistema sanitario regionale : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell’ambito di un’inchiesta sul sistema sanitario lucano. Pittella è agli arresti domiciliari nella sua casa di Lauria, in provincia di Potenza, come hanno confermato all’Ansa persone vicine al governatore che hanno definito la ...

Operazione 'Appalto Amico' : turbativa d'asta e corruzione - la Guardia di Finanza arresta tre persone : SCALEA , COSENZA, - E' in corso vasta Operazione per reati contro la P.A. della Guardia di Finanza di Scalea coordinata dalla procura della Repubblica di Paola avente ad oggetto l'esecuzione di ...

Saldi estate 2018 : Codacons e Guardia di Finanza segnalano come evitare truffe : I Saldi estivi 2018 cominceranno ufficialmente il 7 di luglio. Un evento importante per tutti coloro che vogliono approfittare, a meta' dell'anno, di una serie di convenienti sconti. L'attesa è molta specie per quelli che nel corso della stagione invernale hanno risparmiato sugli acquisti proprio per dedicare le proprie disponibilita' al periodo delle promozioni. Gia' da giorni, in piccole e grandi citta', i consumatori stanno cercando di capire ...