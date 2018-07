La fine è vicina nel trailer di lancio di The Banner Saga 3

eurogamer

: @paolovarsi1 @IlariaBifarini Va bene così. Ogni sentenza pagliacciata, ogni decisione farsesca, ogni sputo in facci… - sb_728 : @paolovarsi1 @IlariaBifarini Va bene così. Ogni sentenza pagliacciata, ogni decisione farsesca, ogni sputo in facci… - mapi_ipam : RT @FuturaInRete: 'Piena solidarietà a studente massacrato di botte a #SanSalvario. Sono vicina a lui e famiglia e vorrei incontrarlo anche… - FrancoMater2 : @AntonioDiRosa13 Quante palle. Mi dispiace per chi ci crede. Ma tanto la fine del calciomercato è vicina. I profili… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il panorama indie è indubbiamente ricco di opere di assoluto valore ma in pochi casi gli sviluppatori hanno saputo dare vita a una IP dalla qualità eccelsa in grado di appassionare sia critica che pubblico all'interno di una vera e propria serie. Nel caso di Theall'interno di una trilogia che ormai sta per volgere al termine.Che si tratti dellaassoluta della serie o meno, The3 dovrebbe indubbiamente rappresentare una sorta di conclusione per la vicenda narrata dalla software house americana e portare a compimento le avventure plasmate dai giocatori stessi attraverso le scelte effettuate nel corso dei due capitoli precedenti.Laè arrivata e ildicondiviso in occasione delufficiale ce lo ricorda ancora una volta.Read more…