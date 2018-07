La Ferrero cerca 90 assaggiatori di Nutella

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) Per qualcuno potrebbe essere la realizzazione di un sogno: lastando 90 "di" chiamati a testare e esprimere un'opinione su prodotti semilavorati. L'annuncio è stato pubblicato dall'agenzia Openjobmetis per conto della Soremartec Italia Srl, la società di rie sviluppo della."Ricerchiamo persone a cui piacerebbe imparare a gustare cacao, granella di nocciole e altri prodotti semilavorati dolci", si legge sul sito, che non richiede nessun requisito particolare ai candidati, se non "abitudine all'utilizzo del computer e assenza di allergie legate a prodotti di questo genere o di patologie/abitudini che possano influenzare le capacità sensoriali coinvolte (gusto, olfatto e la vistanella distinzione dei colori)". I selezionati avranno accesso a un corso di formazione retribuito (con inizio a settembre e della durata di 3 ...