La conferma da Zurigo | è morto Sergio Marchionne

Blastingnews

: Addio al manager che ha accettato e vinto la sfida del mercato globale - MassimoFamularo : Addio al manager che ha accettato e vinto la sfida del mercato globale - thexeon : Sergio Marchionne, la conferma: ucciso dal secondo arresto cardiaco in pochi giorni. Ecco cosa non torna… - adrianobusolin : Marchionne, le ultime drammatiche ore e la conferma: ecco come è morto. Eppure qualcosa non torna ancora... -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Dall'ospedale universitario didov'era ricoverato in gravi condizioni è arrivata in mattinata ladel decesso di. Nei giorni scorsi era stato costretto a lasciare il ruolo di amministratore delegato del gruppo Fca, che aveva risanato con successo, a causa dell'improvviso aggravarsi della malattia che lo affliggeva da tempo. Unanime il coro di apprezzamenti nei confronti di uno dei più grandi manager della storia recente, capace di raccogliere il difficile testimone di una societa' tecnicamente fallita, negoziare con successo la rescissione dell'accordo di vendita alla General Motors, incassando 1,5 miliardi dalla controparte, ottenere dal presidente Obama la possibilita' di rilevare la Chrysler poi fusa con successo con FIAT per dare vita al gruppo FCA. I maggiori successi Come raccontato in una commovente lettera di commiato al Corriere ...