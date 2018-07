La composizione delle composizioni | l' intervento di La Porta in consiglio a Trapani

Rugby – Fir ufficializza la composizione degli staff tecnici delle Nazionali : Nazionali Rugby, accademia e centri di formazione il consiglio Fir ufficializza i quadri tecnici 2018/19 Il Consiglio Federale di venerdì scorso a Bologna, sentito il parere del Direttore dell’Area Tecnica Prof. Francesco Ascione e del Responsabile Tecnico della Formazione di giocatori e allenatori Stephen Aboud, ha ufficializzato la composizione degli staff tecnici delle Squadre Nazionali, delle strutture di formazione federali per la ...

Combinata nordica - svelata la composizione delle squadre per la prossima stagione : La composizione delle squadre per la stagione 2018/19. Federico Rigoni alla direzione tecnica, Kimmo Savolainen allenatore responsabile Con delibera del Presidente n° 13 dell’11 giugno 2018 è stata varata la composizione della nazionale maschile di Combinata nordica per la stagione agonistica 2018/2019. Numerose le novità, a cominciare dal nuovo direttore tecnico che sarà Federico Rigoni, classe 1973, veneto, proveniente da una famiglia ...

Snowboard - definita la composizione delle squadre per la prossima stagione : Pisoni resta direttore sportivo : La composizione delle squadre di Snowboard per la stagione 2018/19, Pisoni confermato nel ruolo di direttore sportivo Con delibera del Presidente n°11 dell’1 giugno 2018 è stata varata la composizione delle nazionali maschili e femminili di Snowboard per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: TECNICI Pisoni Cesare direttore sportivo Erlacher Meinhard Allenatore responsabile parallelo ...

Sci di fondo - svelata la composizione delle squadre maschili e femminili : La composizione delle Nazionali maschili e femminili di sci di fondo per la stagione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 9 del 28 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili e femminili di sci di fondo per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: Selle Marco Direttore Tecnico Riva Paolo Coordinatore squadre Coppa del mondo Piller Cottrer Pietro Coordinatore Settore ...

Sci Alpino - La composizione delle squadre maschili per la stagione 2018/19 : ...Responsabile Costazza Stefano Allenatore Simoncelli Daniele Preparatore Atletico Viano Andrea Fisioterapista da definire Skiman Ditta Moelgg Michael Ski Man Ditta Noris Andrea Gruppo Coppa del Mondo ...

Sci Alpino – La composizione delle squadre maschili per la stagione 2018/19 : Ecco le composizioni delle squadre di sci Alpino maschili per la stazione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 5 del 22 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili di sci Alpino per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici oggi deliberati: Direttore Sportivo Rinaldi Massimo Gruppo Coppa del Mondo Discipline Tecniche Slalom Bacher Fabian 04/04/1993 CS Carabinieri Gross Stefano 04/09/1986 GS Fiamme ...