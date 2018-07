La cascata spunta dal grattacielo | la spettacolare invenzione costa 75 euro ogni ora E

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018) Ci troviamo a Guiyang , in Cina. Nel distretto del business, nel centro della città, sorge un, chiamato Liebian, dal quale esce unaalta 108 metri. Laè gestita e progettata dall’azienda Guizhou Ludiya Property Management Co ed è concepita per essere un’attrazione turistica. All’interno dell’edificio ci sono quattro pompe da 185 kilowatt in grado di riportare l’acqua, raccolta dalle piogge e dal riciclo di quella dei rubinetti, sulla sommità. Perora d’utilizzo della, è necessario un consumo d’energia del costo di circa 75. Per questo motivo, come è stato specificato dalla stessa azienda, viene attivata soltanto in giorni speciali, come i giorni di festa, e per non più di poche decine di minuti. Video Facebook L'articolo Ladal: la75...