La buffonata dell' Air Force Renzi

(Di giovedì 26 luglio 2018) Nell'hangar più grande di tutta Fiumicino si bolle dal caldo, ma Luigi Di Maio e Danilo Toninelli non sudano. Preparano una grande operazione di propaganda studiata per mascherare le difficoltà e le critiche su piovono su nomine e provvedimenti del Governo. Hanno la freschezza di chi sa di aver appena colto la rosa più bella del giardino'ex dittatore: a trenta metri c'è l'Air, il famigerato aereo che nella scorsa legislatura il Governo ha preso in leasing da Etihad. I due ministri arrivano nei pressi dei giornalisti che li attendono, girano i tacchi e imboccano la scaletta che li porta a bordo. C'è un rumore assordante che si spande per il gigantesco capannone, proviene da una macchina refrigeratrice. "A bordo stamattina facevano 46 gradi, dovevamo rinfresca'", spiega un addetto ai lavori.Di Maio e Toninelli salgono, fanno una diretta ...