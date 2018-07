Kessiè | il “cucchiaio” è scandaloso | fuori di metri | il milanista merita una strigliata

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018)è finito nel mirino delle critiche per un calcio di rigore davvero pessimo calciato contro il Manchester Unitedha sbagliato ieri il calcio di rigore decisivo per la sconfitta del Milan contro il Manchester United. Sin qui nulla di assurdo, i calci di rigore si sbagliano, ci sta. Il problema però sta nel come è stato sbagliato il penalty. Un ‘cucchiaio’ davveroper la spocchia con la quale è andato sul dischetto, calciato inoltre malissimo,sopra la traversa. Forse è meglio che il centrocampista lasci fare gesti del genere a calciatori di qualità.verrà di certo strigliato da Gattuso, il quale non accetta comportamenti di questo genere. Ecco il video del rigore. Beda kelas #kessie pic.twitter.com/7e00trt9BN — Barrun Irnandi (@barrunirnandi) 26 luglio 2018 L'articolo, il “cucchiaio” èdi ...