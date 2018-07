Katy Perry torna sul famoso nudo di Orlando Bloom in Sardegna e spiega perché si era

Da Joe Jonas a Katy Perry - tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato : tutte le star che stanno danno il loro sostegno a Demi Lovato, ricoverata in ospedale Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata incosciente nella sua abitazione. Le notizie che circolano sul web parlano di overdose, ma ancora niente è certo, visto che la sua famiglia ha dichiarato che alcune affermazioni in […] L'articolo Da Joe Jonas a Katy Perry, tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato proviene da ...

Orlando Bloom - presto un figlio da Katy Perry? : Sarà che il ritrovato amore con Katy Perry procede a gonfie vele, sarà che con Flynn, avuto da Miranda Kerr, il rapporto è speciale, certo è che Orlando Bloom adora essere padre e non gli dispiacerebbe allargare la famiglia. La rivelazione, su Instagram, tramite la funzione «Ask Me Anything», che permette ai follower di chiedere qualsiasi cosa. Chissà se la cantante, che da pochi mesi è tornata al suo fianco, è dello stesso avviso. I due, come ...

Katy Perry dopo il flop dell’album Witness : “Ho vissuto un periodo di depressione” : Katy Perry parla del flop dell’album Witness su Vogue Australia: “Ho vissuto momenti di depressione” Katy Perry racconta della sua depressione durante un’intervista su Vogue Australia. La nota popstar rivela di aver vissuto un periodo abbastanza buio, causato dal flop del suo ultimo album “Witness”. La cantante afferma che il pubblico che la segue non […] L'articolo Katy Perry dopo il flop ...

Chi sarà la star nel nuovo album di Selena Gomez? Ipotesi sul duetto da Taylor Swift a Demi Lovato e Katy Perry : Il nuovo album di Selena Gomez non ha ancora un titolo né una data d'uscita e a dirla tutta la popstar ha specificato di non avere alcuna fretta di pubblicarlo, preferendo invece prendersi tutto il tempo necessario per rifinirlo al meglio anche a costo di impiegarci anni per ottenere il risultato sperato. Una nuova indiscrezione sul contenuto del disco, però, sta stuzzicando la curiosità del pubblico, lasciando sperare in una pubblicazione ...

Katy Perry e Orlando Bloom - Londra per due : Hanno provato a nascondersi, Katy Perry e Orlando Bloom, almeno per un po’, ma poi con il tempo è stato difficile mantenere segreto il loro ritorno di fiamma. L’ultimo avvistamento a Londra, una serata a due al Chiltern Firehouse, locale amatissimo anche dal principe Harry e dalle cugine Eugenie e Beatrice di York. La cantante e l’attore sono stati pizzicati all’uscita, sorridente lui, un po’ sopresa lei, nessuna ...

Katy Perry violentata da Dr. Luke? Arriva la smentita degli avvocati - ma la popstar tace : La tesi di Katy Perry violentata da Dr. Luke ha fatto irruzione nel dibattito pubblico americano con la pubblicazione di stralci di documenti della causa per diffamazione in corso tra la popstar Kesha e il suo ex produttore. Dopo che diversi siti hanno rivelato che Kesha ha accusato il musicista di aver abusato anche della cantante di Prism parlandone in messaggi inviati all'amica e collega Lady Gaga, il team di avvocati dell'uomo ha ...

Kesha messaggia a Lady Gaga : «Dr. Luke ha violentato Katy Perry». Il produttore : «Tutto falso» : Una delle persone che ha più sostenuto la cantante Kesha nella sua lotta contro il producer Dr. Luke è stata Lady Gaga . Alla cantante italo-americana Kesha ha confidato che Dr. Luke avrebbe ...

