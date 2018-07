Kate Middleton trascura il piccolo George? Il dettaglio della camicetta non passa

Angelina Jolie e Kate Middleton/ Perdonare Brad Pitt? La Duchessa non ha dubbi nelle "chiacchiere tra donne" : Angelina Jolie e Kate Middleton hanno qualcosa in comune? A quanto pare, in una chiacchierata tra donne la Duchessa avrebbe spinto l'attrice a Perdonare Brad Pitt(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:51:00 GMT)

“Non gliel’hanno detto”. William e Kate Middleton hanno un segreto con Baby George : Non gliel’hanno detto. Proprio così, sembra che William e Kate Middleton abbiano un segreto con il loro primogenito, Baby George. segreto di Pulcinella, poi, perché ammesso che sia vero che il principino, 5 anni appena compiuti, sia davvero all’oscuro di tutto, quanto tempo passerà prima che venga a sapere di essere l’erede al trono? Questo è il succo: pare che i la coppia amatissima che ha da poco battezzato il terzo ...

“È esaurita”. Le voci su Kate Middleton si rincorrono e ora c’è la conferma. Povera duchessa : Il piccolo George ha compiuto 5 anni lo scorso 22 luglio e, per festeggiare questo momento tanto importante, è volato ai Caraibi con la sua famiglia. Come è tradizione, i genitori, nel giorno del compleanno del loro primogenito, hanno diffuso la foto ufficiale di George. Il figlio di Kate Middleton e William è sempre più bello. Sorridente. Felice. Un amore di bambino. La foto diffusa dai reali, però, ha suscitato qualche polemica. Il ...

Meghan Markle / La duchessa e Kate Middleton sempre più complici : l'ultima indiscrezione sulla moglie di Harry : Meghan Markle e Kate Middleton sempre più complici? Altro che rivali: spuntano nuove indiscrezione sulla discussa e amata moglie del principe Harry....(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Kate Middleton esaurita - i dettagli nella foto per i 5 anni di George : Il principino George ha compiuto 5 anni il 22 luglio e come da tradizione mamma Kate Middleton e papà William hanno diffuso una foto ufficiale del primogenito per celebrare il compleanno. Nello scatto il royal baby ha un’aria birichina, anche se è la vera vittima in famiglia, e sorride divertito, mostrando i denti. L’immagine è stata realizzata dal fotografo Matt Porteous, lo stesso che ha realizzato il servizio per il battesimo di ...

Kate Middleton - George compie 5 anni e gli rendono la vita difficile : George, il primo figlio di William e Kate Middleton, compie 5 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Malgrado la tenera età, il principino ha già viaggiato moltissimo per il mondo accompagnando i genitori in tour ufficiali, ha conosciuto le persone più influenti del pianeta, è seguitissimo sui social, è forse il royal baby più amato d’Europa e si è trovato a condividere mamma e papà con una sorellina e un fratellino. In realtà, le cose ...

“Amiche un corno”. In pubblico così - ma in privato… Kate Middleton e Meghan Markle - spifferata bomba : Una con l’abito, l’altra in pantaloni e camicia; una con i capelli sciolti, l’altra con l’ormai celebre messy bun. L’ultima volta le abbiamo viste così Kate Middleton e Meghan Markle. Le cognate-duchesse hanno fatto un’uscita a due, senza mariti al seguito e insieme hanno assistito dalla tribuna reale alla finale femminile di Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso che c’è. E chiaramente hanno ...

George di Cambridge compie 5 anni/ Kate Middleton in vacanza ai Caraibi per festeggiare il primogenito : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 anni. George di Cambridge è amata da tutti e festeggerà il compleanno ai Caraibi insieme ai fratelli più piccoli e ai genitori(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:55:00 GMT)

La dolcezza di mamma Kate Middleton e la nuova foto con baby Louis : Se le foto ufficiali del battesimo di Louis di Cambridge avevano già permesso di sbirciare nel «lato privato» dei reali britannici, è un nuovo scatto – realizzato sempre lo scorso 9 luglio – che mostra tutta la dolcezza (e l’eleganza) di mamma Kate Middleton. La duchessa, moglie di William dal 2011, tiene tra le braccia il terzogenito, quasi tre mesi, e i due ridono insieme, rivelando quanto la complicità mamma-figlio possa ...

Kate Middleton - perché sua figlia Charlotte è identica alla Regina Elisabetta : La Principessa Charlotte, secondogenita di Kate Middleton e di William, a soli 3 anni (è nata infatti il 2 maggio 2015) si è già ritagliata un ruolo importante nella Famiglia Reale. Innanzitutto perché è identica alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Anche se crescendo la piccola mostra di aver ereditato qualche tratto dalla compianta nonna, Lady Diana, la somiglianza fisica tra la Sovrana e la nipotina è evidente. Ma non sono solo le analogie ...

Kate Middleton e Meghan Markle - che stile a Wimbledon. Ma alla finale - cambio! E ‘lei’ si è presa tutta la scena : A Wimbledon, proprio come in ogni altro torneo e non solo di tennis, la sfida non è solo sul campo, ma anche sugli spalti. Quella di look, è chiaro. Se poi in tribuna ci sono le duchesse, Kate Middleton e Meghan Markle, le mogli di William e Harry d’Inghilterra, eccezionalmente da sole, senza mariti, allora la ‘gara’ è ancora più succosa. Come minimo saranno amiche del cuore, le due cognate, ma fa sicuramente ‘più notizia’ il volerle ...

Kate Middleton - foto ufficiali del battesimo di Louis. Meghan Markle si distingue : Kate Middleton e William hanno pubblicato quattro foto ufficiali del battesimo di Louis, il loro terzo figlio, sulle pagine Instagram e Twitter di Kensington Palace. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Matt Holyoak a Clarence House, subito dopo la cerimonia religiosa che si è svolta nella Cappella Reale di St. James Palace a Londra, lo scorso 9 luglio. I parenti più stretti dei Duchi di Cambridge sono immortalati nella Morning Room. ...

Wimbledon – Kate Middleton risplende di luce propria - ma il vestito l’aiuta! PREZZO e DETTAGLI dell’abito giallo : Kate Middleton per la finale maschile di Wimbledon sceglie un grazioso vestito giallo, la duchessa di Cambridge elegante nel suo abito firmato Dolce&Gabbana Kate Middleton è di casa in questi giorni a Wimbledon. Dopo aver assistito con Meghan Markle, alla semifinale tra Djokovic e Nadal e alla finale femminile tra Serena Williams e Angelique Kerber, la bella Kate oggi è tornata all’impianto londinese. Affiancata questa volta dal ...

